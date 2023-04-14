5上海藝術家美東巡展 世報畫廊開幕

「展望美好世界-上海藝術家美東巡展」於13日在世界日報總部舉辦開幕式。(記者高雲兒／攝影)

由上海東方讀書俱樂部、聯合國中國書會、紐約環球華藝、紐約詩畫琴棋會、新絲路多元文化聯合主辦的「展望美好世界-上海藝術家美東巡展」，於13日在皇后區 世界日報總部舉辦開幕式，畫家表示，展覽不僅是藝術交流，也是美中溝通的橋梁。該展將於15(周六)、16日(周日)在法拉盛 市政廳展出，歡迎民眾參觀。

上海東方讀書俱樂部副秘書長葛風珍表示，這次共展出周根寶、樊明龍、沈愛良、杜海軍、宋智容等五位上海藝術家的50個作品，包括畫作、雕塑 、印章、書法等；五位藝術家都在上海都具有影響力，且各具特色，「例如周根寶在美生活18年，作品可見中西結合風格」。

葛風珍說，展覽目的是促進美中之間的多元文化交流，「這次上海藝術家來到紐約，讓當地華人了解中華文化，下次也希望紐約藝術家到上海交流。」

參展的沈愛良、杜海軍和宋智容，也會在展出期間向民眾分享並交流創作；沈愛良展出了多件頗具古韻的作品，像是用篆刻印章表現的十二節氣、紅樓夢金陵十二釵、和古人的書房聯。

另一件耗時三個月完成的黃楊木雕塑作品「花生」，上海話叫「長生果」，意為長生不老，沈愛良說：「花生意思是多子多孫，也是和諧共處」，他將此與主題「展望美好世界」聯繫到一起，「一起圓融和諧地發展，就是美好世界」。

杜海軍則帶來十分現代的作品，畫作多以「現代城市」為主題，繪出萬家燈火人間百態。此次展出他過去為上海畫就的「海上高樓」，而他此次也特地以紐約為題，繪製「紐約印象」。

杜海軍說，雖然城市生活些許壓抑或者不愉快，但是每個窗戶內都有溫馨時刻，「生活中總有陽光」，而這就是美好世界。

環球華藝總裁尹熙鵬，紐約詩畫琴棋會主席岑灼槐、會長梅振才，紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山等人出席開幕式。