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台灣國家交響樂團 美東巡演

記者許君達／紐約報導
台灣國家交響樂團美東巡演新聞發布會在經文處，李光章(前排右三)與音樂總監馬寇爾(前排左四)和小提琴家黃俊文(前排左三)等嘉賓出席。(記者許君達／攝影)
台灣國家交響樂團美東巡演新聞發布會在經文處，李光章(前排右三)與音樂總監馬寇爾(前排左四)和小提琴家黃俊文(前排左三)等嘉賓出席。(記者許君達／攝影)

台灣國家交響樂團4月下旬開啟美東巡演，分別將在紐約、華盛頓特區和芝加哥的頂級音樂殿堂奉上以「來自台灣」(From Formosa)為主題的系列音樂會，向美國觀眾展示台灣文化的氣質與魅力；首場將於14日(周五)在紐約林肯中心舉辦。

台灣國家交響樂團成立以來，曾兩次在美國西海岸巡演，今年，樂團首次來到美東獻聲。在13日舉行的發布會上，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，紐約不僅是美國東部重要城市，更是引領全球潮流之先的世界文化之都，代表台灣頂級水平的樂團首次在紐約登上林肯中心(Lincoln Center)這樣的音樂殿堂、與世界對話，意義非凡，也是台灣文化軟實力的體現。

國家交響樂團音樂總監馬寇爾(Jun Markl)介紹，本次「來自台灣」主題音樂會以代表台灣的最重要的文化意象「海洋」為主線，演繹與海洋意象有關的古典音樂經典之作，比如德布西的「海」、孟德爾頌的「芬加爾岩洞」序曲等。

另一方面也會演出台灣作曲家的作品，包括陳可嘉的「潮生潮落」和李元貞的「美濃之道」，創作圍繞著海洋與土地展開，將西洋音樂與傳統民謠融合，從地理特徵和歷史脈絡兩個角度，詮釋台灣的文化風貌，體現了多元與融合的台灣特色。

此次巡演，知名小提琴演奏家黃俊文(Paul Huang)將與國家交響樂團全程合作。他表示，這次合作巡演可以說是一次「鄉愁之旅」；黃俊文在台灣出生成長，後在紐約住了23年，期間雖常有機會到台灣或世界各地與國家交響樂團合作，但這一輪巡演為首次在自己的「第二故鄉」與來自原鄉的團隊深度合作，因此格外珍視這個機會。

國家交響樂團美東巡演的行程包括四場演出，其中14日晚8時在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)的演出為室內樂音樂會，將演奏貝多芬、莫札特、肖斯塔科維奇等作品，購票在https://pse.is/4uwr8q。此後三場將是「來自台灣」主題音樂會，分別於19日(周三)晚8時在華府甘迺迪表演藝術中心，https://pse.is/4usm2z；21日(周五)晚8時在紐約林肯中心的大衛·格芬廳(David Geffen Hall)，https://pse.is/4w92bk；23日(周日)下午3時在芝加哥溫茲音樂廳(Chicago Wentz Concert Hall)，https://pse.is/4w2hjn。

台灣國家交響樂團在國際上久負盛名，多年來堅持向世界傳遞「來自台灣的聲音」。(經文...
台灣國家交響樂團在國際上久負盛名，多年來堅持向世界傳遞「來自台灣的聲音」。(經文處提供)
李光章(中)與文化中心主任張惠君(左一)與嘉賓合影。(記者許君達／攝影)
李光章(中)與文化中心主任張惠君(左一)與嘉賓合影。(記者許君達／攝影)

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