我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

法拉盛華裔遊民 性騷3女被捕

記者高雲兒／紐約報導
許中波於日前在法拉盛連續性騷三名女性遭逮捕。(市警提供)
許中波於日前在法拉盛連續性騷三名女性遭逮捕。(市警提供)

近日在皇后區法拉盛一名華裔男遊民，在兩日內共性侵三名年輕女子，於日前被警方逮捕，被控性虐待、性騷擾等罪名；警方目前公布男子照片，呼籲更多受害者勇於指認。

該名24歲的男性遊民許中波(Zhongbo Xu，音譯)，於本月8日到10日間，在法拉盛至少性侵了三名18到30歲的女子；根據市警，8日約下午5時，許中波尾隨18歲女子進入她的公寓大樓，在電梯裡他強行抓她的屁股和胸部後逃離。

10日約早7時10分，一名19歲女性在緬街上的麥當勞內候餐，許中波強吻她、抓住受害者的屁股並將她推倒在地上，受害者反抗後許中波逃離現場。

同日一小時之後，另一名30歲女子在法靈頓街(Farrington St.)與33大道處，遭到許中波接近，他用手摀住受害女子的嘴巴說：「別尖叫」，接著強摸她的胸部和私密處；警方表示，許中波將該受害女子推進一處住家圍欄後逃逸。

許中波於10日下午1時12分被捕，並被指控性虐待(Sex Abuse in Forcible Compulsion)、性騷擾、強行觸碰(Forcible Touching)等八項罪名。

市警呼籲對此相關案件知情的民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

性騷擾 法拉盛 性侵

上一則

台灣國家交響樂團 美東巡演

下一則

華男被撞亡 肇事者：看新聞才知闖禍

延伸閱讀

紐約法拉盛大火 疑從戶外餐棚燒起 多家店舖暫停營業

紐約法拉盛大火 疑從戶外餐棚燒起 多家店舖暫停營業
皇后區7起持槍劫車 地點包括法拉盛

皇后區7起持槍劫車 地點包括法拉盛
弘揚孝道 法拉盛華商會「幸福媽媽」報名

弘揚孝道 法拉盛華商會「幸福媽媽」報名
江伊敏競選皇后區法官 要為亞裔謀公平

江伊敏競選皇后區法官 要為亞裔謀公平
優越健保VillageCareMAX 關懷社區 提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

優越健保VillageCareMAX 關懷社區 提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見