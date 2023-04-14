法拉盛華裔遊民 性騷3女被捕

許中波於日前在法拉盛連續性騷三名女性遭逮捕。(市警提供)

近日在皇后區法拉盛 一名華裔男遊民，在兩日內共性侵 三名年輕女子，於日前被警方逮捕，被控性虐待、性騷擾 等罪名；警方目前公布男子照片，呼籲更多受害者勇於指認。

該名24歲的男性遊民許中波(Zhongbo Xu，音譯)，於本月8日到10日間，在法拉盛至少性侵了三名18到30歲的女子；根據市警，8日約下午5時，許中波尾隨18歲女子進入她的公寓大樓，在電梯裡他強行抓她的屁股和胸部後逃離。

10日約早7時10分，一名19歲女性在緬街上的麥當勞內候餐，許中波強吻她、抓住受害者的屁股並將她推倒在地上，受害者反抗後許中波逃離現場。

同日一小時之後，另一名30歲女子在法靈頓街(Farrington St.)與33大道處，遭到許中波接近，他用手摀住受害女子的嘴巴說：「別尖叫」，接著強摸她的胸部和私密處；警方表示，許中波將該受害女子推進一處住家圍欄後逃逸。

許中波於10日下午1時12分被捕，並被指控性虐待(Sex Abuse in Forcible Compulsion)、性騷擾、強行觸碰(Forcible Touching)等八項罪名。

市警呼籲對此相關案件知情的民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。