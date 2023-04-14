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法拉盛大火住戶「被烤醒」 指戶外餐棚早該拆

記者高雲兒／紐約報導
12日遭大火的四座大樓，13日仍有部分住戶停電停瓦斯。(記者高雲兒／攝影)
12日遭大火的四座大樓，13日仍有部分住戶停電停瓦斯。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛37大道四棟大樓於12日發生兩級大火，導致多家住戶停電停瓦斯，案發隔天的13日，當局仍在調查起火原因，受損商家則表示停業時間至少兩月，可能考慮搬遷；不少受災戶怪責疑似為起火點的餐館戶外餐棚，稱早該拆除。

住在其中一棟大樓四樓的趙女士，回想起前一日的經歷仍心有餘悸。早上6時發現火苗竄上陽台的她，以為火源是在三樓廚房，「後來一看是一樓竄上來的，我當時心裡真的覺得要等死了」。

她連忙通知周圍的鄰居起床逃生，其中一名住在她樓下的20多歲小伙睡得熟，「後來是被硬生生烤醒的」。

消防隊員到後，頂著樓道的濃煙，趙女士和丈夫才逃到樓下，因為匆忙，眾人都沒有洗漱換衣服。

趙女士表示，三、四樓的住戶都沒有受傷，也沒有實際的損失，但很多住戶卻因為火災誤工請假，尤其是13日當天，上門清理樓內灰塵的人員要求必須有人在家，「我們兩口子請假兩天了，這怎麼算？」

火災也對住戶生活造成影響，趙女士表示，12日停電一天，到晚間才來電，13日中午時分，所有住戶仍然沒有瓦斯使用，「沒辦法洗澡也不能做飯，都得到外面買」。

同樣受災嚴重的「刺客紋身」老闆，表示此次損失慘重，「門面全沒了」；該名業者也說，店裡總共有16個員工，好不容易熬過疫情，如今火災店門又得修理兩個月以上，「現在員工怎麼辦？」因此他正在考慮搬遷。

受損商家預計至少停業兩個月。(記者高雲兒／攝影)
受損商家預計至少停業兩個月。(記者高雲兒／攝影)

紋身店的業者表示，疫情都已經過了，戶外餐棚早就應該拆除，「說了很多次了」；對此趙女士也滿腹牢騷。

在法拉盛，這不是戶外餐棚第一次引起火災。2021年，法拉盛靠近王子街的40路上的垃圾桶著火，蔓延到旁邊餐館的戶外用餐區。40路的馬來餐廳經理回憶：「雖然沒有燒到我們，但是戶外餐棚能拆就應該拆掉」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，如今的戶外餐棚外早已不適合法拉盛，「一是旁邊常常堆放垃圾，很不衛生；二是都是木頭造的，垃圾一著火燒到木頭，就很容易燒起來；三是讓道路變窄，消防車或鏟雪車可能開不進來」。

他表示，將會要求市交通局進行執法拆除。對於商家，他給出的建議是保險儘量買得完善一些。

13日下午5時許，四棟大樓中有兩棟大樓的住戶已經恢復瓦斯使用。周邊還有些商家尚在修理火災導致的網路中斷。

法拉盛尚有兩個戶外餐棚，圖為40路上的餐棚。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛尚有兩個戶外餐棚，圖為40路上的餐棚。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 疫情 商改區

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