紐約客談╱多說點道理 少談點主義

紐約州預算 案拖延至今，難以達成協議，雖然在美國歷史上這樣的事情並不新鮮，但這次引起府院僵持的原因倒是值得一說，因為它反映了當前在紐約、乃至整個美國都很典型的一個問題。

目前州府與議會之間最大的分歧點，在於是否要將現行的保釋制度進行適度修正。

議會所代表的進步主義觀點認為，對於輕罪嫌疑人的長時間審前羈押有失人道，而設置高額保釋金，對以少數族裔和弱勢群體為主體的低收入 人群不公平。

州長的論點邏輯簡單：犯罪問題猖獗，很多慣犯像走旋轉門一樣被抓了又放、放了再犯，因此應該讓他們更難被放出來。

紐約許多社會和政治議題都圍繞著這個「進步與否」的理念爭執不休。進步派不是無理取鬧者，從「廢警」到「寬保」，都貫徹著一套邏輯嚴密、在學術上非常站得住腳的理論體系，認為犯罪應該從社區建設的根源上去解決，現在以彈壓為主的警政體系不僅無法治本，更會加劇各族裔間先天的不平等，使強勢者更容易仗勢欺人、弱勢者則「永世不得翻身」。用華人更能理解的說法，便是大禹治水的理論，「堵不如疏」。

不過在象牙塔外，不存在一個完全真空的理論世界。進步主義理論經常低估「人性複雜」這樣一個特殊變量，相信「人性本善」，但總會有人用超出理論範疇的惡意去挑戰。

誰也不會希望社會倒退。進步主義者不應堅持己見，而是多用更加平易的話語和充實的數據，讓更多人相信進步理論的正確性和必要性。否則最終會導致失掉民心和選票，甚至讓代表極端保守和倒退的一方趁亂崛起，給社會帶來更大災難。