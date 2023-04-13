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皇后區7起持槍劫車 地點包括法拉盛

記者鄭怡嫣╱紐約報導
近日在皇后區頻發持槍劫車案，案發地點包括法拉盛。(市警提供)
近日在皇后區頻發持槍劫車案，案發地點包括法拉盛。(市警提供)

近日在皇后區連發七起持槍劫車案，案發地點包括華人聚居的法拉盛。劫匪多在凌晨時段持槍威脅車主，隨後駕車逃逸，市警12日公布部分劫匪作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，七起持槍劫車案，發生在2月19日至本月3日之間，橫跨皇后區102、105、109、110、115分局。劫案多在凌晨2時至早6時之間發生，由二名或三名劫匪共同作案，他們通常開車或電動腳踏車(moped)，鎖定目標車輛後，持槍威脅車主，並駕駛其車輛逃逸。七起案件中，僅有一人受輕傷。

華人聚居的法拉盛109轄區內，也發生兩起持槍劫車案。2月19日早5時40分，一名40歲的華人男子離開他停在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)132-03號的的賓士休旅車(SUV)後，兩名陌生男子從一輛白色汽車內走出，一名男子向華男展示槍枝，隨後進入他的汽車，沿大學點大道(College Point Blvd.)逃逸。贓車後被追回，作案過程中無人受傷。

本月2日早6時，在法拉盛Fuller Place 41-10號前，一名27歲男子坐在他的奧迪轎車停車內，一輛白色汽車停在他的旁邊，二人走出這輛白色汽車亮出槍來，另一人則強行將之跩出奧迪車外。隨後，一人進入受害人車內，駕車逃逸。另一人則重回白色汽車，由第三名涉案嫌犯開車一起逃走。贓車後被追回，作案過程中無人受傷。

警方12日發布七案中兩案劫匪的作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

近日在皇后區頻發持槍劫車案，案發地點包括法拉盛。(市警提供)
近日在皇后區頻發持槍劫車案，案發地點包括法拉盛。(市警提供)

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