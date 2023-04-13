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夜店擬進駐 華埠喜憂參半

記者劉梓祁╱紐約報導
夜店人流效果圖。(華埠核心街區聯盟提供)
夜店人流效果圖。(華埠核心街區聯盟提供)

曼哈頓華埠且林士果(Chatham Square)5號原址「華埠醫學影像中心」日前有夜店經營者申請入駐，擬打造名為「Duck Club」的兩層夜店，引來社區不滿；反對者擔心對治安帶來不良影響，批評在命名等多方面忽視華人，也有社區人士認為此舉能為華埠帶來人流，促進商業。

華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)近日在網上發起請願、收集居民簽名，表示若夜店成功進駐將帶來更多的混亂和暴力，及擾亂周邊地區夜間的和平。

聯盟主席李卓勳表示，夜店將舉辦收費演出活動，會引來數百人流在街道排隊和在散場時離開，加上華埠其他酒吧人流，憂影響公共安全秩序和居民生活品質；此外，店內不設廚房，顧客只得喝酒或飲料，容易導致毒品或藥物氾濫。

李卓勳還說，即便業主承諾將保證華人利益，但酒牌一經批准，將始終跟隨地址，日後若更換商家，難保不會產生新利益衝突；由於酒牌只允許一、二層賣酒，但難排除商家非法擴展地下的可能，此前華埠就曾有酒吧如此，最後被發現。

李卓勳還稱，摩爾早已擁有「Duck Club」商標，卻從未在進入華埠前與社區人士和機構聯絡、徵求意見，有故意繞開華人社區之嫌，在有華文媒體報導後才主動聯絡；華人意見缺位導致其無法意識店名和商標圖案的冒犯性，不僅名稱中文意思與情色有關，圖案也挪用和夜店無關的華人飲食元素，是貶低華人的做法，甚至涉及歧視。

柏路聯盟(Park Row Alliance)領導成員江麗華(Nancy Kong)則認為，夜店對商業和人流嚴重流失的華埠未必有害，如今一過晚上7時華埠便幾乎沒有路人，各類餐館、店鋪無人幫襯只得收攤，需要一個新契機將人們吸引回來。

江麗華說，社區對夜店開幕後的安全和環境擔心合理，但更多危險實則來自遊民和庇護所，以及稀缺的經濟資源和心理照顧，不應該把責任歸咎於夜店。

江麗華還表示，夜店難免帶來醉酒、嘔吐、無法自控之人導致混亂及衛生問題，社區應該思考如何去規管和平衡此類負面影響，比如修改夜店經營時間等；對於一棟空置超過十年的建築而言，難得有商家願意投資，社區應積極與業者商討，而不是一味反對。

店主摩爾(Thomas Moore)回應批評表示，若成功開業，將保證店內不會有吸食大麻和違禁品的情況出現，若發現會將違者趕出，永不得再入內。

且林士果5號華埠醫學影象中心舊址。(本報檔案照)
且林士果5號華埠醫學影象中心舊址。(本報檔案照)

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