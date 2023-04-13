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日落公園攤販抗議遭取締 72分局：無照即違法

記者胡聲橋╱紐約報導
日落公園內的西語裔攤販，與執法人員發生衝突，72分局警方到場維持秩序。(NY1新聞截圖)
日落公園內的西語裔攤販，與執法人員發生衝突，72分局警方到場維持秩序。(NY1新聞截圖)

轄區包括布碌崙(布魯克林)日落公園的市警72分局，近日舉行警民會議；由於日前日落公園出現不少西語裔攤販，在居民投訴下，執法人員強力執法，過程中發生衝突，警民會上72分局強調，除非擁有合法執照，否則任何人都不准在公園內設攤。

隨著天氣漸漸轉暖，日落公園7大道交40幾街處出現了售賣各種商品的攤販，其中以西語裔攤販為主，接到民眾投訴後，市公園局執法人員於9日在公園內展開強力執法，試圖將這些沒有執照的攤販趕走。執法過程中雙方發生衝突，執法人員隨後報警，72分局派出警員到現場維持秩序並調查。

11日晚的警民會上，有部分日前在日落公園被驅散的攤販，曾到72分局申請集會許可證，打算辦示威活動，但72分局基於涉及暴力事件等多項理由，拒絕申請；不過當天警民會，仍有不少攤販到會場外抗議。

72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)和布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)都參加了這次警民會議，並邀請場外抗議的攤販與會。

有攤販指出，他們是為了生計才去擺攤，而且他們也試過申請執照，但整個過程耗時長，很難申請到；警方對此回應，在紐約市的任何地方，包括在公園內無照擺攤就屬違法，要想擺攤必須申請執照。警方同時重申，對任何暴力行為絕不姑息。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維，在這次會議上表彰了兩名傑出警員羅德納利(PO Rondinelli)和柯拉多(PO Collado)；兩名警員於3月在一輛巴士上成功截查兩名男子，並繳獲了他們攜帶的兩把非法槍械。

局長蘇亞雷斯也在警民會上分享轄區的犯罪情況；數據顯示，截至9日，72分局轄區內罪案數量比去年同期銳減34%；所有重罪案，包括謀殺、強姦、搶劫、暴力攻擊和盜竊案都大幅減少，其中盜竊案更減少逾46%；汽車失竊率則增加35%。

72分局近日舉辦的警民會上，表彰兩名傑出警員。(記者胡聲橋╱攝影)
72分局近日舉辦的警民會上，表彰兩名傑出警員。(記者胡聲橋╱攝影)

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