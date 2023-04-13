市議會提案再修行政法 減輕罰款力度

市議會提案，若首次違規使用電單車，業主將不被處以罰款。此前首次違規則須罰款100元。(本報檔案照)

為在新冠疫情後透過立法及修法，協助紐約市 小商家更快站穩腳步，紐約市議會小商業委員會(Committee on Small Business)12日舉行公聽會，由於全市不少小商家為移民 所有，市小商業服務局局長金德彦(Kevin Kim)在作證時表示，移民不諳英語、不熟悉規定，初犯不應施以重金罰款。

當天公聽會上討論的第845號提案，旨在針對「行政法規」做出修改，以減少對小商業的處罰，允許商家對特定違規行為做出補救，此舉不僅可以刪減繁文縟節、提升政府執法效率，更能減少少數族裔以及移民社區因對法規的不熟而被罰。

該法案提議廢除「行政法規」第20篇第五章第六、九、12和15小節，涉及單車、電單車使用規範、廣告商品行銷、旅遊門票銷售、延遲付款交易的計費條例和兒童保育機構的信息披露。

金德彦說，許多移民者從事小商業或任職小商業，不諳英語更對規定一無所知；首次違規便施以重金罰款，讓許多人吃不消；他指出，法案的也基於以教育為基礎，並結合多語言材料向不同社區宣導，不知者不怪，但也不容忍知法犯法。

金德彥舉例，若首次違規使用電單車，業主將不被處以罰款，此前初犯就要繳納100元罰單；業者在已經違反相同規定後超過30天，應受到額外100元的民事罰款，而此前此項罰款的金額為250元。

該法案的支持者也包括市議會小商業委員會主席、市議員曼寧(Julie Menin)；她表示，該提案對全市小商家意義重大，市府員工應該知道，這些商家是合作夥伴，而不是罰款對象。

市長亞當斯去年5月就頒布了一項名為「小企業前進」(Small Business Forward)的行政令，取消30項商業罰款，降低40項違規罰金，39項違規設立矯正期和初犯警告，可為全市超過20萬小商業，節省每年共計約890萬元罰款。

華埠 共同發展機構、華埠BID的行政總監陳作舟表示，疫情後為抵抗通貨膨脹、經濟低迷，為小商家減壓是市府勢在必行的事。