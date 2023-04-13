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陳偉儀參選 爭取殘障者權益獲背書

記者胡聲橋／紐約報導
陳偉儀獲「504民主黨人俱樂部」和專業職員大會背書。(記者胡聲橋／攝影)
陳偉儀獲「504民主黨人俱樂部」和專業職員大會背書。(記者胡聲橋／攝影)

第43選區市議員參選人陳偉儀(Wai Yee Chan)12日在布碌崙(布魯克林)賽斯露公園(Seth Low Playground)宣布，獲得殘障人士權益組織「504民主黨人俱樂部」(504 Democratic Club)的背書。華人殘障者權益組織「傳心家長協會」也參加了這次活動。

「504民主黨人俱樂部」是紐約市一個由致力於將殘障人士納入政治和社會生活的民主黨人組成的社團。陳偉儀說，「殘障人士的正義」是愛的另一種說法；「我們必須愛鄰居，確保我們的城市為所有人服務」。

陳偉儀表示，第43選區只有30%的地鐵站是無障礙的。賽斯露公園有一個廁所，殘疾人卻無法使用；若當選，她將為城市的無障礙基礎設施奮鬥，幫助紐約市成為無障礙環境的領頭羊，使每個人都能有尊嚴地生活。

「504民主黨人俱樂部」主席施韋斯伯格(Michael Schweinsburg)發表聲明稱，他認識陳偉儀已有15年時間，知道她與殘障人士社區有緊密的聯繫，一直致力於服務殘障人士，因此他非常高興能支持陳偉儀參選市議員。

華人殘障者權益組織「傳心家長協會」的王曉靜說，該協會已有20年歷史，主要由自閉症兒童的華人家長組成，成員來自紐約市各大區以及紐約州；王曉靜說，陳偉儀現在工作的松柏之家社區活動中心，為她們舉辦活動提供過場地和其他各種便利。新冠疫情期間，也曾協助取得口罩和洗手液等防疫物資，他們非常感激。

陳偉儀同日還宣布，獲得代表紐約市立大學(CUNY)和該大學研究基金會3萬名教職員工的工會組織「專業教職大會」(Professional Staff Congress)背書。

陳偉儀獲「504民主黨人俱樂部」和專業職員大會背書。(記者胡聲橋／攝影)
陳偉儀獲「504民主黨人俱樂部」和專業職員大會背書。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市 民主黨 華人

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