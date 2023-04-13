紐約洗籠協會講座 協助小商家

紐約華人洗籠協會聯合紐約市小商業服務局(SBS)於6日在法拉盛啟揚活動中心舉辦「一對一教小商家 如何善用政府資源」的首場講座。(記者高雲兒／攝影)

紐約華人 洗籠協會聯合紐約市 小商業服務局(SBS)，日前在皇后區法拉盛啟揚活動中心舉辦「一對一教小商家，如何善用政府資源」首場講座；雖然目前經濟復甦，小商家情況較疫情期間改善，但仍有不少困難，當天吸引約40多名華人小商家到場諮詢。

洗籠協會會長林建南表示，當天講座提供了多種方面資訊，為小商家能夠直接與市小商業服務局專員面對面，答疑解惑。

市小商業服務局合規與發展總監Michael Fong介紹，該局新推出的紐約市最佳「一對一免費幫扶計畫」提供了避免或者減少罰款的方法，比如教小商家提前做好檢查準備，將問題提前解決，或幫助已經收到違規警告的小商家解決罰單問題。

林建南則補充稱罰單多來自三個局：市消費局主要針對店內機器設備等；市房屋局主要針對招牌和裝修等；市消防局則針對消防設施等。

Michael Fong還介紹，此一對一免費幫扶計畫還在執照和許可證提供幫助，幫助小商家深入了解相關規定和要求，並幫助與市政府機構合作加速獲得執照和許可證。

在場還有多位華人小商家提出如何解決水電煤費用過高和租約的問題，都得到了相應的建議和解答；林建南表示，為方便更多華人，下次將同時舉行線上、實體會議，預計將於夏天舉行，繼續幫助華人小商業家度過難關。

當天包括市議員黃敏儀、北美亞裔 共創會主席黃晟、美國紐約樂清同鄉會會長陳誌斌、美東美甲協會會長余建等人出席。