我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

拖延禁24工時表決 數百人抗議

記者許君達／紐約報導
護理工12日集會，要求禁止24小時工作制。(記者許君達／攝影)
護理工12日集會，要求禁止24小時工作制。(記者許君達／攝影)

數百名家庭護理工、工會成員和社區組織者，12日在曼哈頓下城市政廳外舉行示威活動，抗議市議長歐德思(Adrienne Adams)故意拖延旨在立法禁止護理工24小時工作制的提案，使其無法進入討論和表決程序；活動結束後，還有部分護理工聚集在市政廳外繼續靜坐示威，呼籲歐德思出面傾聽民意。靜坐活動計畫持續到14日(周五)晚。

該第175號提案由市議員馬泰(Christopher Marte)於去年4月提出，要求市府立法禁止家庭護理工24小時值班，並設定單班12小時的工作時限；該提案獲得市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及其他15名市議員支持，不過目前仍未被提上議程。

12日的抗議活動由「婦女也是人」(Aint I a Woman? )運動主辦，其組成機構包括華人職工會、全國反血汗工廠連線(NMASS)、法拉盛工人中心、青年反血汗工廠組織(YAS)、全國婦女聯合會(NOW)；參加者除了華人護理員外，也有不少西語裔護理員和其他族裔。

抗議者高舉各式標語，喊著「保護工人利益」、「結束24小時」等口號，人群不僅擠滿了市政廳外的人行道，還占用百老匯的一條行車道；華人護理工朱女俊表示，市議會拖延提案，是針對少數族裔婦女及性別暴力的幫兇。

馬泰說，他母親擔任護理工20餘年，經常被安排24小時值班，一值便是連續72小時，即使沒有24小時班次，也要每天早5時起床去上班，在他的記憶中，少年時代經常整天看不見媽媽。馬泰表示，移民女性在職業選擇上沒有什麼空間，家庭護理工的工時長、工作辛苦，沒有多少美國人會願意做，於是成為移民婦女少數選擇之一。

全美首個亞馬遜工會(Amazon Labor Union，ALU)的創會主席斯莫爾斯(Chris Smalls)也到場支持；他說，百年前美國的工人運動就開始爭取八小時工作制，如今眾人又要為了廢除24小時工作制而吶喊，「這是恥辱」。

當日活動結束後，留在現場靜坐抗議的護理工約50人，氣氛和平。警方增派了警力執勤，但未與示威者發生衝突。預計13、14日的靜坐將從每天早9時至下午5時。

馬泰的母親也曾是一名護理工。(記者許君達／攝影)
馬泰的母親也曾是一名護理工。(記者許君達／攝影)
數百名護理員工、工會成員和社會運動者到場參與抗議。(記者許君達／攝影)
數百名護理員工、工會成員和社會運動者到場參與抗議。(記者許君達／攝影)
抗議活動結束後，約有50名護理員留在市政廳外靜坐示威，要求議長歐德思出面聽取他們...
抗議活動結束後，約有50名護理員留在市政廳外靜坐示威，要求議長歐德思出面聽取他們的聲音。(華人職工會供圖)

華人 移民 法拉盛

上一則

市議會提案再修行政法 減輕罰款力度

下一則

外賣郎遭槍殺 母告別式用家鄉話淚別

延伸閱讀

市議會提案 擴大2弱勢族群庇護

市議會提案 擴大2弱勢族群庇護
和諧社區醫療大聯盟攜手百康仁德 創建全人照護中心 醫療服務更多元

和諧社區醫療大聯盟攜手百康仁德 創建全人照護中心 醫療服務更多元
就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案

就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案
德桑提斯推動全美最嚴格提案：懲罰協助無證移民者

德桑提斯推動全美最嚴格提案：懲罰協助無證移民者
市議會提案 第三方售票平台須列所有明細

市議會提案 第三方售票平台須列所有明細

熱門新聞

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

2023-04-09 06:54

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間