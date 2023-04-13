拖延禁24工時表決 數百人抗議

護理工12日集會，要求禁止24小時工作制。(記者許君達／攝影)

數百名家庭護理工、工會成員和社區組織者，12日在曼哈頓下城市政廳外舉行示威活動，抗議市議長歐德思(Adrienne Adams)故意拖延旨在立法禁止護理工24小時工作制的提案，使其無法進入討論和表決程序；活動結束後，還有部分護理工聚集在市政廳外繼續靜坐示威，呼籲歐德思出面傾聽民意。靜坐活動計畫持續到14日(周五)晚。

該第175號提案由市議員馬泰(Christopher Marte)於去年4月提出，要求市府立法禁止家庭護理工24小時值班，並設定單班12小時的工作時限；該提案獲得市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及其他15名市議員支持，不過目前仍未被提上議程。

12日的抗議活動由「婦女也是人」(Aint I a Woman? )運動主辦，其組成機構包括華人 職工會、全國反血汗工廠連線(NMASS)、法拉盛 工人中心、青年反血汗工廠組織(YAS)、全國婦女聯合會(NOW)；參加者除了華人護理員外，也有不少西語裔護理員和其他族裔。

抗議者高舉各式標語，喊著「保護工人利益」、「結束24小時」等口號，人群不僅擠滿了市政廳外的人行道，還占用百老匯的一條行車道；華人護理工朱女俊表示，市議會拖延提案，是針對少數族裔婦女及性別暴力的幫兇。

馬泰說，他母親擔任護理工20餘年，經常被安排24小時值班，一值便是連續72小時，即使沒有24小時班次，也要每天早5時起床去上班，在他的記憶中，少年時代經常整天看不見媽媽。馬泰表示，移民 女性在職業選擇上沒有什麼空間，家庭護理工的工時長、工作辛苦，沒有多少美國人會願意做，於是成為移民婦女少數選擇之一。

全美首個亞馬遜工會(Amazon Labor Union，ALU)的創會主席斯莫爾斯(Chris Smalls)也到場支持；他說，百年前美國的工人運動就開始爭取八小時工作制，如今眾人又要為了廢除24小時工作制而吶喊，「這是恥辱」。