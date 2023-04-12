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新住宅綁定車位 過半紐約人支持取消

記者許君達／紐約報導
調查顯示，大比例的紐約市居民希望縮減新住宅配套綁定停車位的規定。(記者許君達／攝影)
調查顯示，大比例的紐約市居民希望縮減新住宅配套綁定停車位的規定。(記者許君達／攝影)

一項調查顯示，過半紐約市民支持取消旨在要求新開發房屋必須綁定一定數量停車位的規定。此外，更大比例的被調查者，支持城市進行更高密度的建設並大力發展公共交通。

這項調查由Slingshot Strategies機構為倡導者組織「開放紐約」(Open New York)和紐約鄰里聯盟(New York Neighbors Coalition)進行操作，在全州接受調查的400人中，紐約市的選民占35%，調查誤差率為正負3.5%。

調查是在部分倡導者和民選官員推動城市無停車計畫的背景下進行的，曼哈頓的州參議員霍伊曼(Brad Holyman)去年曾提案要求完全廢除路邊停車場，以鼓勵減少汽車擁有量並搭乘公共交通，不過該提案根本沒有通過委員會的審議。

調查結果顯示，68%的受訪紐約人希望取消新住宅綁定停車位的要求，83%的紐約市居民支持州長霍楚在州情咨文中提出的在MTA運營的通勤鐵路車站0.5英里範圍內建設更高密度住宅的議案。

倡導人士認為，汽車占據了太多的空間，導致住房資源緊張以及交通壅堵；「開放紐約」的政策主管Andrew Fine表示，紐約人需要更低的租金和更少的壅堵，停車空間的大量供給會鼓勵人們擁有更多的汽車，而若想減少壅堵，就需要抑制對汽車的需求並提供更好的公共交通服務。

紐約的這項住宅綁定停車位的規定歷史悠久，同時也在隨著城市的發展擴張而不斷修正適用範圍。1970年，曼哈頓東96街和西110街以南取消了車位綁定要求；2016年，布碌崙(布魯克林)市中心和長島市的部分地區也放寬了要求。

汽車 紐約市 曼哈頓

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