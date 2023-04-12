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曼哈頓華埠且林士果擬開夜店 社區反對

記者劉梓祁／紐約報導
且林士果5號華埠醫學影象中心舊址。(記者劉梓祁／攝影)
且林士果5號華埠醫學影象中心舊址。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠且林士果(Chatham Square)5號原址「華埠醫學影像中心」此前有業者提出計畫，預計將該處打造成兩層夜店，擬定名為「Duck Club」；由於位置地處交通樞紐，加之周邊有多幢華人生活居民樓，引來社區不滿，擔心對治安帶來不良影響。

根據公開資料，在布碌崙(布魯克林)擁有一家名為「Baby's All Right」音樂表演場地的業者摩爾(Thomas Moore)，也是音樂廠牌「Dots Per Inch Music」的創辦人；他上月底向曼哈頓第三社區委員會提交酒牌申請。

夜店設計圖。(取自申請材料)
夜店設計圖。(取自申請材料)

申請書中，摩爾計畫將此位於且林士果的夜店分為上下兩層，預計總面積1萬呎，共有30張桌子及114個座位，其中上層有15呎吧台供八人就座，下層有25呎吧台供23人就座；計畫每日營業，下午5時開門，關門時間周日為凌晨1時、周一至周三凌晨2時、周四至周六凌晨4時。

按照規畫，場地主要經營內容將為現場音樂表演，附有舞池供顧客跳舞，以及DJ調音師，並供應各類小食，門外將有保安檢查顧客證件，及設立吸菸區。

民眾認應先讓位給社福機構

華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)主席李卓勳表示，此次酒牌申請並未提前收到商家向社區發出的通知，其在申請中的推薦信也均是來自其他組織，且是一兩年前所寫；若牌照成功批下，將一直跟隨該地址，不論經營者是否更換。

夜店名及商標。(社區委員會提供)
夜店名及商標。(社區委員會提供)

華埠核心街區聯盟日前召開會議，多名社區人士到場反對此計畫，稱夜店將對華埠治安和居民生活造成影響；紐約城市大學萊曼學院教授梅樂誠(Olivia Moy)表示，「Duck Club」命名中的「鴨」在中華文化中與情色有關，而且商標中顯示為煮熟的鴨子，都是華人忌諱的元素，是不尊重華人的做法。

華裔畫家黃思茵稱，華埠社區人口眾多，如長者等需要照顧的群體占很大比例，但許多社區服務機構並沒有場地進駐，讓夜店先進駐社區屬本末倒置，應該把空間提供給社區更需要的醫療中心或非營利機構。

由於夜店與勿街和一旁的遊戲機鋪相連，松柏之家社區服務中心董事會主席李宗保擔心經營者會加開入口，導致出入人流擴散到勿街。

居民憂引入毒品、槍枝、不法分子

在夜店選址旁永發大廈工作的張雄認為，只要全程合法合規，對夜店入駐不持反對意見，但對於開業後給華埠治安造成的影響感到擔憂；如今華人社區的治安已非常惡劣，再引入可能混有毒品、槍枝、違法分子的夜店，也許會讓華埠變得更加混亂。

有華埠居民憶述，夜店選址在上世紀曾是專門播放華人影片的且林士果劇場(Chatham Theatre)，有許多和家人相聚的回憶，如果變成夜店，加之一旁柏路(Park Row)日後重開，可能會給華埠的安全和環境帶來極大影響。

門口貼有公聽會預告。(記者劉梓祁／攝影)
門口貼有公聽會預告。(記者劉梓祁／攝影)

摩爾在瞭解社區反對意見後，對店名引起的不滿道歉，表示目前仍處於初階規畫階段，將加強與社區的溝通，以更好地迎合社區文化。

李卓勳表示，反對者可以致信第三社委會牌照小組，委員會酒牌和市消費局小商業牌照委員會，將於17日(周一)下午6時30分，就該事召開公聽會。

華埠 華人 曼哈頓

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