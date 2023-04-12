紐約僑宴 柯文哲：做美中橋梁

柯文哲法拉盛僑宴，與台美僑胞互動交流。(記者鄭怡嫣／攝影)

前任台北市長、現台灣民眾黨2024年總統參選人柯文哲 目前正在訪美之行，他11日在皇后區法拉盛 喜來登酒店與近200名台美僑胞共享晚宴，分享他由醫師到從政的經歷與哲學；他表示，中華民國 總統應作為美中溝通橋梁，若他成功當選，當然站在美國一邊，但也不會與中國交惡。

「誰當總統可以讓美中衝突少一點」，當被問及當總統的最大優勢，柯文哲以反問句作答；他也表示，總統應作為美中溝通的橋梁，他縱然站在美國一邊，但也不會與中國交惡。對於台海關係，不能將關係寄託在對方的善意上，民眾黨不求戰也不畏戰，但更重要的是同時也作好備戰的準備。

柯文哲還指，目前，台灣政壇兩大黨在「統」與「獨」之間打轉。但國政問題以外，台灣本土也有缺水、缺電、缺蛋等迫切與實質的問題需要解決，也亟需提高台灣政府的行政效益，這都將是他的施政重心。

對於此次的美國之旅及與僑胞的交流，柯文哲表示，美國是很重要的國家，他想要了解美國對於台灣的看法，避免坐井觀天，而僑胞久居美國，絕對比美國人更關心與了解台灣，與僑胞交流也有助促進兩地交流，以台美人的視角看台灣。

不少活躍在紐約及東岸華社的僑胞，當晚也參與活動與柯P熱切交流，州眾議員65選區D區民主黨男性黨代表、前中華公所主席于金山表示，前幾天柯文哲蒞臨紐約中華公所，僑胞反應熱烈，「他是最受歡迎的非國民黨籍總統候選人」。