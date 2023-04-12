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柯P訪皇后區植物園 肯定台灣軟實力

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃珊珊(左起)、柯文哲、周台竹等一同參觀皇后區植物園。(記者鄭怡嫣／攝影)
黃珊珊(左起)、柯文哲、周台竹等一同參觀皇后區植物園。(記者鄭怡嫣／攝影)

前任台北市長、現台灣民眾黨2024年總統參選人柯文哲，11日與其隨行人員及當地僑胞，一同參觀位於法拉盛的皇后區植物園，了解植物園的公共建設及規畫、以及持續九年的品牌活動「台灣蘭花展」；植物園董事長表示，台灣人是開拓與發展法拉盛社區的先鋒，歡迎柯文哲「回到台美社區」，柯文哲則為僑胞打入美國社會感到驕傲。

11日下午，在皇后區植物園總監涵普羅絲(Evie Hantzopoulos)、植物園大使黃百齡等帶領下，柯文哲、台北市前副市長黃珊珊、台灣民眾黨秘書長周台竹、新北市議員陳世軒及十多位隨行人員一同參訪遊園。

園方介紹，植物園與台灣淵源頗深，「台灣蘭花展」由台裔黃百齡創辦，今年已步入第十年，每年在夏季向遊客展示700多盆各類台灣蘭花，並圍繞花展舉辦茶藝、書法等各類文化及飲食活動，呈現台灣蘭花之美及台灣軟實力。

植物園董事長傑森(Raymend Jasen)則指，台美社區對當地發展重要，也有一定歷史。1971年他搬到法拉盛，當地社區及植物園都蕭條冷清，百廢待興，此後台灣移民進駐社區，開始發展商業地產，把空店盤活占滿，是發展法拉盛的先鋒，此次他歡迎柯文哲「回到台美社區」，也欣慰看到兩地關係繼續發展。

在8日晚從台灣飛抵紐約後，11日為柯文哲在紐約停留的最後一日，之後一行人將繼續前往波士頓、華府和休士頓等地。

他表示，來美數日，漸漸習慣說英語，透過參觀植物園，他也肯定台灣移民在當地已打入美國社會，並獲得一定成績；柯文哲也說，台灣民眾對美國有了解，但還不足夠深入，作為台灣最重要的盟友，應繼續加強對美國的了解，方能更好立足。

僑務委員會諮詢委員王金智、州眾議員金兌錫(Ron Kim)高級顧問楊愛倫等也參與了此次活動。

柯文哲。(記者鄭怡嫣／攝影)
柯文哲。(記者鄭怡嫣／攝影)
柯文哲(中)聆聽植物園介紹台灣蘭花展及其各類項目。(記者鄭怡嫣／攝影)
柯文哲(中)聆聽植物園介紹台灣蘭花展及其各類項目。(記者鄭怡嫣／攝影)
柯文哲及其隨行人員與台美民眾共同遊園。(記者鄭怡嫣／攝影)
柯文哲及其隨行人員與台美民眾共同遊園。(記者鄭怡嫣／攝影)

植物園 柯文哲 法拉盛

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