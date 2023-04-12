4.29紐約公共圖書館 世界文學節談江青

紐約公共圖書館29日下午「世界文學節」的「江青訪談錄」，由舞蹈家兼作家江青(右二)現身說法。(取自紐約公共圖書館)

位於曼哈頓的紐約公共圖書館，將於29日(周六)下午的「世界文學節」(World Literature Festival)推出「江青訪談錄」，由舞蹈家兼作家江青現身說法，談她的文字寫作與舞踏創作。這項現場訪談由張宏運主持，並以普通話進行，對外開放免費參加，也以線上參與。

4月是詩歌月，紐約公共圖書館將在17日(周一)到29日(周六)，舉辦「世界文學節」，邀請來自世界的五位文學家與詩人與愛書紐約客，分享新書好書，與移民社區的豐富傳統文化。定居紐約與瑞典 的江青是文學節的壓軸，其他應邀出席的作家詩人有義大利作家Marianna Randazzo、阿根廷的西班牙文作家Dolores Reyes、生於法國的小說家Marc Levy、生於美國的韓文作家Frances Cha等。

根據紐約公共圖書館介紹，江青十歲從上海的小學畢業後，1956年考入北京舞蹈學校。畢業後，她從事各種工作，包括演員、舞者、編導、導演和作家。從1963年到1970年，她在香港和台灣從事電影 工作，主演29部電影，並在1967年獲得台灣電影最佳女主角的金馬獎。

江青在1970年來到美國，1973年至1985年在紐約創立江青舞蹈團。1982年至1984年，她被邀請擔任香港舞蹈團的第一任藝術總監。她還在柏克萊加大、紐約亨特學院、瑞典舞蹈學院和北京舞蹈學院任教。1985年，她移居瑞典，來回紐約，此後作為自由編舞者，在世界各地創作和表演獨舞。

江青一直作為自由編舞者和獨舞者在世界各地工作，她的藝術生涯已經發展成為一個跨類別和多樣化的藝術。她曾在紐約古根海姆博物館、紐約大都會歌劇 院、倫敦老維克劇院、瑞典皇家歌劇院、維也納人民歌劇院、柏林世界文化中心、北京國家大劇院和羅馬歌劇院演出。江青勤於筆耕，除舞臺和電影作品外，還出版九本書，包括「江青往事」、「往事如煙」、「童年」、「藝術世界」、「談愛蓮」、「回眸」、「我唱」、「快樂的食物」、「年年」；其中「童年」和「藝術世界」均曾獲1993年的台灣優秀電影劇本獎。