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布碌崙華社花朝節 居民漢服亮相

記者胡聲橋／紐約報導
眾多身著漢服者在「花朝節」登台亮相。(記者胡聲橋／攝影)
眾多身著漢服者在「花朝節」登台亮相。(記者胡聲橋／攝影)

漢族傳統節日「花朝節」9日在布碌崙(布魯克林)8大道華社登場，吸引眾多周邊居民前來參與。當天的活動包括漢服走秀、美食小吃、傳統小遊戲、猜謎語、鎧甲演示和歌舞表演等。主辦方工作人員及華裔民眾紛紛身穿漢服，亮相「花朝節」。

「花朝節」又稱花神節，原指中國百花的生日，是漢族傳統節日，一般於農曆2月舉行，南北各地慶祝日期有所不同。節日期間，人們結伴到郊外踏青賞花、慶祝春天的到來。現在，「花朝節」又登台布碌崙華社。這次「花朝節」由國際文化交流中心主辦，並得到市長移民事務辦公室等機構的支持。活動在布碌崙66街交9大道封街舉行，現場非常熱鬧。眾多活動參與者，不管是成人還是孩子，都身著充滿東方古風的各式漢服，多姿多彩，令人目不暇給。

主辦方的澄雙表示，今年的花朝節已是第二屆，去年的第一屆是在室內舉行的，今年終於搬到了室外。她希望通過「花朝節」，既能讓華裔居民了解漢族古風，到室外踏青，也希望他們對漢族的服裝、食品、手工藝有更貼近和更深入的了解。

紐約台山僑胞婦女聯合會是「花朝節」的參展方之一。身著漢服的該會會長王一冰說，「花朝節」既是慶祝春天的百花節，又是了解漢族文化傳統的一個好機會，所以該會會員都踴躍參與了這次活動。

七歲華裔女童Vivian當天穿著漢服，在父母的陪伴下前來參加活動，並登台和現場身穿漢服其他小朋友一起合影。母親張女士表示，只要是中國傳統節日，她就會讓女兒穿起漢服，全家人一起出動，好好玩一天。

布碌崙 華裔 8大道

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