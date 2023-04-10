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華女法拉盛銀行白日遇劫

記者高雲兒／紐約報導
樂女士於8日下午在位於緬街與三福大道交界的第一資本銀行(Capital One)裡面遭到搶劫。(記者高雲兒／攝影)
樂女士於8日下午在位於緬街與三福大道交界的第一資本銀行(Capital One)裡面遭到搶劫。(記者高雲兒／攝影)

近日，一位華女法拉盛銀行遭遇搶劫，因事件發生在白天和熱鬧的路口，她十分後怕；多名民間巡邏隊員出手相助，聯繫銀行經理和警局，還給了一些遇劫建議。

8日下午2時許，樂女士前往位於緬街與三福大道交界的第一資本銀行(Capital One)分行提款，此時銀行櫃檯已經關閉，樂女士刷卡進入後發現只有三個人在ATM機前操作，「一個護理陪著一個老人家在取錢，另一個時30歲左右的男人，我以為他也在取錢」。樂女士開始操作機器後，護理和老人離開了，那個單身男人也往門口走去，樂女士以為他要離開，沒想到此人折回樂女士身邊，「把錢給我，我就讓你走，不然你走不了」，還說他有朋友在外面。此時提款機打開，那個人拿走現款後隨即逃離。

樂女士隨即去109分局報警，她說警方的回應是因為她沒在現場立刻報警，不能調取監控，只能錄口供，因為等待時間過長，樂女士先行回家。

樂女士沒有透露損失的具體金額，只是說錢不多，在法拉盛住了多年的她，震驚於此事發生的事件和地點，白天的緬街與三福大道路口車水門龍，還有三三兩兩的擺攤小販，銀行的玻璃也是透明的，「我人沒事，只是有點懵，在大白天人來人往的緬街，怎麼會碰上這樣的事情。」樂女士推測，此人一定是慣犯，要不然怎敢這麼大膽。她說看長相可能是拉美裔，膚色不黑也不白，30歲上下，中等身材，留有鬍子。

繁榮社區基金會社安隊羅錦峰得知此事後表示，在晚上搶錢比較多，白天確實少見。他說會在10日早上巡邏時到第一資本銀行(Capital One)與經理交涉，並要求銀行找出錄影紀錄交給警察局處理。

守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基在9日下午前往第一資本銀行查看情況，並將一名在銀行內過夜的遊民請出。他提醒民眾，在銀行內遭搶，更要報案，「這是聯邦犯罪，銀行要管的」。他表示，如無特殊情況，最好在案發現場立刻報警，並記住劫犯的樣貌和體型；他同時提到很多人隨身攜帶的胡椒噴霧，強調該噴霧只能用於自衛目的，重要的是學會如何使用，「如果對方有武器，槍或者刀，從包裡取出噴霧也來不及了」。

守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基在9日下午前往法拉盛第一資本銀行查看情況，請出裡面的...
守護天使法拉盛巡邏隊長曾韶基在9日下午前往法拉盛第一資本銀行查看情況，請出裡面的遊民。(讀者提供)
在法拉盛第一資本銀行過夜的流浪漢。(讀者提供)
在法拉盛第一資本銀行過夜的流浪漢。(讀者提供)

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