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布碌崙華社迎春 歡度復活節

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華人社區服務中心主辦迎春天慶復活節活動。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙華人社區服務中心主辦迎春天慶復活節活動。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心攜手其他機構，於9日(復活節周日)在班森賀的賽斯露公園(Seth Low Playground)舉辦迎春天慶復活節活動，班森賀華社有數百人興致勃勃地參加了這一活動。

彩蛋是復活節慶祝活動的重頭戲。幾個參加這次活動的機構都為興沖沖趕來的小朋友分發彩蛋，給小朋友帶去了節日的驚喜。第一健保、城市健保、真愛護理等幾個健保機構在現場擺攤設點，向現場民眾傳授健康和醫學知識，並各界民眾派發糖果等禮物，以及洗手液和口罩等防護用品。

華人社區服務中心舞蹈隊和紐約布碌崙舞蹈俱樂部(New York Brooklyn Dance Club)各自帶著自己的舞蹈隊，為華裔民眾表演了她們拿手的民族舞和現代舞。周日天朗氣清，清風徐徐，舞者的情緒也特別高。

州參議員曲怡文也參加了這次活動。她說，很高興看到復活節周日能有那麼多華裔居民聚集到賽斯露公園。她希望大家都能過一個快樂的復活節。州眾議員寇頓(Willaim Colton)的幕僚長莊文怡帶著自己的兩個女兒，也參加了這次活動，她希望大家玩得開心，祝所有孩子都有一個快樂的復活節。

華人社區服務中心負責人羅添福說，多年來，他們一直堅持舉辦這個活動，現在疫情終於有了明顯緩解，天氣也轉暖了，今年的復活節特別有象徵意義。他希望大家都能出來享受春光，從事自己喜愛的活動，愉悅身心；他也希望這個活動能給社區帶去活力和繁榮。

班森賀迎春天慶復活節活動中的舞蹈表演。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀迎春天慶復活節活動中的舞蹈表演。(記者胡聲橋／攝影)

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