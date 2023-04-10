州預算案僵持 員工薪資面臨斷炊

州長霍楚在保釋法修正等議案上堅持不退讓，與議會形成僵持，致預算案無法通過，最壞情況下將導致州府僱員停薪。（州長辦公室提供）

經過一周的延期，州預算 案定案的截止大限再次將至，然而州府和議會之間的談判依舊未能實現突破。州長霍楚 在修正保釋法、增加特許學校和增建郊區新房等幾項議題上堅持主張，與議會中的多數意見形成拉鋸。州主計長迪納波利(Thomas DiNapoli)則警告，如不能在周一之前再次通過臨時延期協議，州府員工將無法領到工資，致機構停擺。

州長霍楚上周暗示，預算協議的談判不順，在10日的規定限期之前難以一步到位，而且談判期間又趕上復活節和逾越節假期，進程更加不順。此後，迪納波利致信霍楚，警告其所領導的政府的數萬名員工即將面臨「斷炊」。他在信中表示，延期條款的通過必須在10日中午之前達成，以便主計長辦公室能夠有充足的時間處理將於12日發放的工資開支。

霍楚對於幾項關鍵議題堅持自己的主張，其中包括給予刑事法官更大的裁量權以便收緊現行的保釋條件、為特許學校撥付更多資源以及雄心勃勃的住房增加計畫，其中保釋法修正是與州議會衝突最激烈的一條。她在周末的公開發言表示，「我將確保我們的保釋法能讓法官擁有他們應有的自由裁量權。」不過，民主黨占多數的州眾議會和參議會也都針鋒相對、拒絕妥協。

雖然意見相左，但目前州府和議會的發言人都表示將在10日通力合作、以確保政府不會因預算中斷而關門。不過，根據紐約州 的法律，即使延期協議通過，也只會為政府機構內的公務員正常發薪，兩議會的213名議員的工資會被暫扣，直到全面預算通過後才會恢復為他們發薪。