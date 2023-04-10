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涉殺華裔外賣郎 少年嫌犯落網

記者鄭怡嫣／紐約報導

一名35歲華裔外賣郎林嘉斌日前在康州遭到槍擊，當場身亡，警方上周宣布一名17歲少年嫌犯落網，被控謀殺、意圖搶劫等罪。據悉，死者來自皇后區法拉盛，為康州當地一家中餐館的送餐司機，案發時，正在送外賣。知情人士透露，林嘉斌來自福州閩侯尚干鎮，單獨在美國生活。

根據康州當地警方，槍擊案發生在4日晚間7時25分左右，當時，警方收到槍聲探測系統「ShotSpotter」的槍案報告以及數通報警電話，與急救人員一同趕到現場，在康州Bridgeport的波士頓大道15-25號的一棟公寓旁邊，發現35歲的華裔外賣郎身中數槍，躺倒在地，已失去意識，被宣告當場死亡。

警方徒步搜索，在Tudor街鎖定一名17歲的持槍嫌疑人，在案發現場發現的彈殼，也與他身上找到的槍枝相符。這名青少年當場被捕，被控謀殺、一級意圖搶劫、干擾警務、襲警、無證攜帶手槍等罪。他的保釋金被設為300萬元。由於未成年，警方並未公布嫌犯身分。

警方表示，對此案有額外線索的民眾，可致電(203)581-5243聯絡當地的凶殺案警探漢森(Keith Hanson)，或致電(203)576-TIPS聯絡Bridgeport警方。

華裔 槍擊 法拉盛

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