布碌崙合法賣大麻 3店獲准開業

布碌崙已發出三張大麻店許可,圖為華人聚集的八大道街頭。(記者劉梓祁/攝影)

紐約州大麻 管理辦公室(Office of Cannabis Management)上周核准布碌崙 三張娛樂大麻店零售許可,是布碌崙獲得的首批大麻店開業許可,三店將在區內合法開業經營;此次解禁也被更多商家視為機會,有更多人開始計畫進入這個被視為未來全國最大大麻市場之一的區域。

州府當日共宣布核准全州新大麻店99家,紐約市 占有53家,除布碌崙3家,還有曼哈頓21家、史泰登島3家、布朗士區9家和皇后區17家。目前,在全州範圍內只有7家合法大麻店開業,其中3家位於曼哈頓,1家位於皇后區,其餘則位於上州地區。

按照「條件式成人用零售執照」(Conditional Adult-Use Retail Dispensaries)計畫,所有三個布碌崙的大麻許可都授予了「涉及司法申請人」(Justice-involved Applicants),即曾因輕微大麻相關罪行被定罪的人士,此計畫旨在幫助合法化前受到大麻相關嚴厲執法的社區,同時協助社會邊緣人進入大麻業,並促進紐約州從種植到銷售的整體產業鏈。

布碌崙新許可獲得者中,一位是皇冠高地居民Misha Morse-Buch,為布碌崙學院畢業生,也是諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)寵物用品店「I Love My Pet Food and Supplies」店主;第二位是Level Up NYC公司,由布碌崙居民Justin Boyer、Catherine Ouellette和John Rufino擁有,他們曾是奧伯尼(Albany)一家運動鞋店的老闆;另一位是Dank Heaven公司,由布碌崙居民Mark Shifrin、Leroy Dunn和Paul Shiffrin擁有,前者曾在華盛頓州經營四年大麻店。

據瞭解,布碌崙第一家合法大麻店將在約五個月後開業,目前商家還處在尋找零售店址、聯繫供應商和招聘員工的階段。

布碌崙首家大麻店開張,也意味著等待進入紐約市場的大型大麻公司將會採取行動進軍。來自加州的Jetty Extracts等品牌已經籌集了超過700萬元資金供進入紐約市場使用,布碌崙是重點目標區域;其上周已首次跨州擴張進入紐約市,其產品已經在曼哈頓三家合法大麻藥店中有售。

Jetty Extracts聯合創始人格桑尼(Ron Gershoni)表示,紐約市場非常巨大,幾乎所有的數據預測都表明紐約市將成為僅次於加州的第二大市場,甚至可能在銷售方面超過加州,是引領潮流、打造品牌的好地方;儘管存在非法大麻店對企業和監管機構造成挑戰的風險,但大麻企業已經習慣了與非法店共存,而且非法市場並沒有對生意產生太大的影響。

警方統計,單紐約市就有約1500家非法大麻店。州府正準備通過大幅提高罰款和更容易關閉非法大麻店,打擊黑市。