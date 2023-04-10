租霸欠租、辱罵、報復 華裔房東噩夢連連

李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

一夥羅馬尼亞「租霸」正流竄皇后區，遭殃的主要是華裔房東 ，有些上班族貸款買房，卻因為無法收到房租苦不堪言，還要遭受租客 的惡言惡語和惡意報復；有的房東已經結束噩夢，有些房東的噩夢卻才剛剛開始。

李女士的惡夢開始於去年11月，她將位於北法拉盛的房屋出租給來自羅馬尼亞的一家四口，房客交了一個月房租後，便以各種理由拒絕交租，最初的理由是失業，後來的理由是媽媽過世，「還給我們看她媽媽的遺容，把我們嚇死了」，迄今拖欠了近4個月的租金 ，每個月租金3500元以上。

開外州好車 多臨時車牌

雖然是一家四口簽下的租約，但是經常有不同的住客進進出出，不僅如此，這一家人每天都有不同的車輛停在門口，且都是外州車牌或者紙質的臨時車牌，「都是好車，寶馬、奔馳、凱迪拉克那樣的，我很難不懷疑他們從事的行業」。

李女士了解到，這家人不上班也不上學，倒是經常半夜開趴，常常開到凌晨3、4點鐘，鄰居也常受噪音折磨。於是她從3月中起，每天8時去敲門，這夥人終於「不堪其擾」在3月底搬走。

房客退房後，李女士才發現他們的駕照是假的，當時提供的工作單位也查無此人，她回想起來，他們最初提供社會安全號時，後四位數字還打碼了，「但經紀人跟我說，他們有權利打碼」。

沒想到房客搬走，噩夢還有續集。4月初一天晚上，兩個聲稱是房客親戚的羅馬尼亞男子強行要求進入該房產，並拿出自己曾在該地居住的視頻作為證明，李女士叫來警察後，警察一度鬆口，多位華人房東到場支援，聲稱此二人的姓名不在合約上，並要求此二人說出房東的名字，此二人花了10分鐘才說出來，最後入住沒有得逞，「我知道不能讓他們進來，一進來就出不去了」。

半夜開趴 還搞壞房子

相比另一位華裔房東許女士，李女士都算幸運了。許女士在中村(Middle Village)家中出租一樓和二樓，來自羅馬尼亞的一家四口於2019年11月底入住，交了四個月房租後，疫情爆發，於是他們開始不給租金。當時給出的理由是失業無收入。同樣驟然失業的許女士，答應了寬限。

然而，後來許女士上門討租，都會受到辱罵和驅趕，「那個媽媽還有兒子總是說很難聽的話，搞得我站在門口好像乞丐一樣」，辱罵過後，他們往往只會甩個三五百元，遠遠低於租金，「我一個月房貸加稅6000元，還沒有工作，我有幾次都想跟他們同歸於盡」。

11月，情形愈加惡化。在欠租幾千元的情況下，這些房客要求和許女士簽訂一年的合約，許女士不答應，於是租客破口大罵，甚至拿出掃把趕走了許女士，出於恐懼，許女士兩月內都不敢見租客。

事實上，這一家四口從來不上班，卻花錢如流水，穿衣一身名牌，節日給房屋大作裝飾，還買了寶馬新車。在逼許女士簽約不成後，「租霸」開始了一系列的報復行動，「他們先把大聖誕樹從二樓扔下來；過了幾個月，又打開浴缸的水龍頭不關，造成二樓、一樓都被淹水。」

許女士決定請律師解決問題，這時才發現房客提供的身分證件全是假的，『有幾次我從垃圾裡面撿到他們的證件、假幣還有禮品卡』。他們當初提供的稅單、工資單也都是假的。

和李女士的房客一樣，這家住戶也很愛在半夜開趴，讓周邊鄰居備受困擾。去年上半年，房屋法庭判決這戶「租霸」必須在有7月底離開，7月29日半夜，恰逢警察上門找人，「租霸」遲遲不開門，在7月30日，「租霸」終於搬離，「後來我打聽了才知道，他兒子有犯罪紀錄」。至此，許女士的惡夢終於結束。

到處流竄 像強盜一樣

其實，噩夢沒有消失，他只是轉移了。

去年12月初，江女士決定出租在白石鎮新買的本打算自住的房屋，恰巧因為自己剛剛生產需全職照顧寶寶，她和丈夫搬到外州，把自住房屋出租。

此時，來自羅馬尼亞的一家四口前來看房，他們態度良好，也提供了相應的收入證明，因此12月14日，江女士就與租客簽訂了租約。同樣交了兩個月租金後，租霸再就以外出、家人過世的藉口拒絕支付租金。3月22日，當江女士上門催討租金，竟遭到租客態度惡劣地驅逐，「好像強盜一樣」。