皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

上州媒體曾報導一組羅馬尼亞吉普賽人到處旅遊行竊，警方追緝的人中有一人是陳鴻耀遇到的「租霸」Anghel Vasile Rostas。(受訪者提供)

111分局日前的警民會上，一名深受羅馬尼亞「租霸」之害的白石鎮華裔居民陳鴻耀，向到會的居民講述了慘痛經歷，並告誡其他房東 提防羅馬尼亞裔團夥。陳鴻耀也連結起許多受害華裔房東，並把所有證據寄給警察 和檢察官辦公室，「不能再讓他們禍害我們華人社區」。

陳鴻耀遇到的「租霸」是來自羅馬尼亞的一對兄弟和他們的妻子，還有四個未滿10歲的孩子。這幾人於2020年下半年搬入陳鴻耀位於艾姆赫斯特(Elmhurst)的房屋，只付了一個月租金後，就再也沒付過，說是失業，孩子也不上學，直到警察上門追查租客 弟弟的行蹤，並要求陳鴻耀看到這個房客時聯繫警方，這家人才於去年4月份搬走。

追查租客 都有犯罪紀錄

感覺可疑的陳鴻耀開始追查失蹤的租客，結果這個名為Anghel Vasile Rostas的羅馬尼亞人，曾在愛達荷州被指控入室搶劫的重罪，根據法律文件顯示，他出生於1998年，犯罪時不過18歲。六年後，他在阿肯色州(Arkansas)再犯入室搶劫的C級重罪。陳鴻耀在其後的追查中，發現租客哥哥和其妻子都有犯罪紀錄。而此四人最初提供的身分證件和收入等證明也都是假的。

陳鴻耀將自己的經歷分享到社交媒體，有同樣遭遇的李女士和許女士看到後，積極與他聯繫，結果發現許女士家的「租霸」中的租客兒子Jack Rostas曾被控在賓州騙取1200元，並同時發現，這個Jack Rostas經常去找李女士家的租客，而且陳鴻耀家的兄弟「租霸」和Jack Rostas是兄弟姊妹。

其他受害的華裔房東也開始聯繫陳鴻耀，受害者遍布皇后區如麥斯佩斯(Maspeth)、 木邊(Woodside)、白石鎮(Whitestone)、瑞吉屋(Ridgewood)、艾姆赫斯特。

7共同特徵 房東要小心

「租霸」都有共同特徵：一是都自稱羅馬尼亞吉普賽人；二是提供假的身分證件以及假的收入證明；許女士甚至在垃圾桶裡撿到一張Jack Rostas名義的紐約市假身分證；三是不少人在外州有犯罪紀錄，甚至正在被追緝中；四是很多人相互認識，甚至有親戚關係，比如Rostas家族；五是這些人大多無業，孩子也不上學；六是儘管無業，卻擁有不同豪車頻繁出現在門口，還都是外州或者臨時車牌；七是熱愛開趴，常有不同的人住進屋內。

陳鴻耀順藤摸瓜發現這些人早就被上州的警方一路追緝，有媒體報導，奧農達加郡(Onondaga County)警方在去年3月追緝一夥詐騙銀行職員的騙子，且這些騙子是只是冰山一角，背後是一個有組織的羅馬尼亞吉普賽人犯罪集團，估計至少有上百人，而這些騙子當中就有陳鴻耀遇到的「租霸」Anghel Vasile Rostas。

至少16個華裔房東受害

陳鴻耀將收集到的證據提供給104和106分局，對方的答覆是此事警察管不了，只能去房屋法庭，而後他將這些證據寄給皇后區檢察官辦公室，被告知證據不足。

在最新的111分局警民會，警察對陳鴻耀的回應是多個實際建議：房東首先要做背景調查，並要求房客提供相關身分信息，在陳鴻耀告知對方提供假ID時，111分局說可以讓租客提供五種以上的不同ID。至於車的問題，警員說如外州車牌停在同一位置達七天以上，可以報警。同時，111分局將會根據陳鴻耀提供的照片和資料製作海報，分發到社區，或者在社交平台上發布，防止更多人受害。