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市議員李凱健表彰優秀婦女 陳麗娜獲獎

記者胡聲橋／紐約報導
市議員李凱健為五名婦女頒發社區貢獻獎。右一為陳麗娜。(記者胡聲橋／攝影)
市議員李凱健為五名婦女頒發社區貢獻獎。右一為陳麗娜。(記者胡聲橋／攝影)

選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀和康尼島的市議員李凱健(Ari Kagan)，日前慶祝婦女歷史月，表彰了五名社區優秀婦女，其中華人健康協會會長陳麗娜是獲獎者中唯一的亞裔，她多年來活躍於華人社區，並協助當地華人辦理重要事務。

這次表彰活動在班森賀舉行，李凱健肯定陳麗娜在社區活動中展現的組織能力，他也感謝陳麗娜多年來堅持不懈地向社區傳播各種健康知識，提升社區的健康意識，加強了社區與醫療機構之間合作。

獲獎的另外四名婦女分別為市警62分局警民委員會主席瓦倫丁(Sania Valentin)，海門社區機構Chabad of Sea Gate的共同主任布里克曼(Rivkah Brikman)，康尼島政府樓租客協會(Coney Island Houses Tenant Association)會長布魯姆菲爾德(Lauretta Brumfield)，以及康尼島鯊魚青少年運動與教育(Coney Island Sharks Youth Sports & Education)機構負責人桑托斯(Priscilla Santos)等。

李凱健說，社區的優秀女性眾多，在不同的領域裡發揮著不同的作用，她們正讓我們的社區和城市變得更加美好。他感謝社區所有女性做出的卓越貢獻。

當天與會者包括市警62分局局長劉志強，以及受獎者的親友們。來自康尼島的青少年「鯊魚舞者」(sharketts dancers)與布碌崙華社的NYBD舞蹈團，也獻上精彩的舞蹈表演。

康尼島 華人 布碌崙

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