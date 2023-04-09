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國稅局列「12條骯髒騙術」 警示報稅者

記者胡聲橋╱紐約報導
國稅局提出「12條骯髒騙術」清單，提醒民眾在報稅季應特別小心。(美聯社)
國稅局提出「12條骯髒騙術」清單，提醒民眾在報稅季應特別小心。(美聯社)

美國國稅局(IRS)近日提醒，當大家準備稅表時，一些騙局尤為猖獗。國稅局和安全峰會合作夥伴為此公布今年的「12條骯髒騙術」清單。國稅局稱，這些騙局實際上全年都可能發生，騙子會想方設法竊取金錢、個人信息、數據等。因此，在報稅季過後，大家仍需警惕。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)表示，不法分子會透過各種方法竊取納稅人信息，民眾應保持警惕，避免通過電話、電子郵件或社群媒體分享敏感的個人數據；「請記住，如果一項稅務交易聽起來好得令人難以置信，請提高警惕，可能是騙局。」

國稅局、州稅務機構和全美稅務行業及專業人士，以安全峰會的形式協同合作，自2015年以來採取了許多措施，提醒民眾注意報稅季及之後可能增加身分盜竊風險的常見騙術和騙局。

日前當局公布了「12條骯髒騙術」清單，排名首位騙術為「員工留任稅收抵免(ERC)申請」，詐騙分子透過廣告吸引不符合條件者，申請與該抵免相關的大額退稅，但事實上只是為了收集納稅人的個資並盜用。

網絡時代使網絡釣魚和釣魚短信成為一個常見問題，國稅局也提醒，該局一般通過普通郵件和納稅人聯繫，絕不會通過電子郵件、短信或社群媒體就帳單或退稅問題，來與納稅人取得聯繫。

國稅局提到的其他騙局，還包括來自第三方詐騙者的在線帳戶幫助、虛假燃料稅抵免優惠申請、虛假慈善機構、代報稅人、社群媒體上出現的提交欺詐性表格等、針對稅務專業人士的網絡釣魚和網絡安全攻擊，以及和廣大宣傳的折衷付稅提議等。

國稅局還特別提到了幾個針對高收入申報者的騙局，包括慈善剩餘年金信托(CRAT)和貨幣化分期付款銷售。

「12條骯髒騙術」，還包括微型專屬自保保險安排，和聯合保護地役權等虛假的避稅策略，以及一些具有國際特色的騙局，比如離岸帳戶和數字資產、馬爾他個人退休安排濫用條約、以及波多黎各和外國專屬保險。

為了預防上當受騙，國稅局鼓勵大家及時舉報各種騙局。

國稅局 社群媒體 釣魚

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