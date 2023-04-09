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孟昭文助龐氏騙局受害者退稅逾8萬

記者鄭怡嫣╱紐約報導
有民眾遭到龐氏騙局後，在國稅局申領了逾8萬元的退稅。(Getty Images)
有民眾遭到龐氏騙局後，在國稅局申領了逾8萬元的退稅。(Getty Images)

近日，有皇后區法拉盛居民在遭遇龐氏騙局(Ponzi Scheme)後，求助當地的民選官員，在國稅局(IRS)申領了逾8萬元的退稅，彌補了一小部分的損失。

國會眾議員孟昭文日前在推特上表示，上月一名法拉盛居民在經歷龐氏騙局後，聯絡她的辦公室尋求幫助。此人之前曾向國稅局提交一份追溯納稅(retroactive tax return)的申請表格，為他在騙局中所遭受的損失尋求退款，但他得到回覆是，他的申請需兩年多的時間才能得到處理。

孟昭文說，之後她聯絡了國稅局納稅人權益服務處(Taxpayer Advocate Service)，幫助受害人加快審理進度。之後，他便收到了國稅局的8萬2000元連帶利息的退稅，「很樂意為民眾與聯邦機構交涉。」

根據國稅局的規定，龐氏騙局被定義為投資欺詐，涉案人使用投資資金創造虛假投資回報。如果報稅人不打算追回任何損失，可在納稅申報表中扣除總損失的95%。如果報稅人的損失大於當年的應稅收入，則可將剩餘的損失結轉至明年的納稅申報表，直至總損失金額得到全額索賠。

若詐騙是在加密貨幣交易所或連接到詐騙銀行時支付，與詐騙相關的所有電匯費用也將包含在扣除額中。

有關龐氏騙局受害人退稅的更多詳情，請參見https://reurl.cc/Y8nWG0。

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