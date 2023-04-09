龐氏騙局 紐約9受害華人向FBI報案

管理員通過促銷活動，拉更多人進群。(林女士提供)

全美日前出現針對美國華人 下手的龐氏騙局，業者在微信 群上宣傳「免費取貨」的營銷模式，讓顧客以高價買貨，一個月後既可保留商品又能拿回款額，但最後才發現是愈滾愈大的刷單騙局；目前九名住在紐約市 的受害華人已向聯邦調查局(FBI)報案，也希望聲稱是受害者的「管理員」能提供所謂幕後「大老闆」的身分，協助當局調查。

與管理員如同「鄰居」 進而輕信還拉進家人

居住在紐約市的梁女士在這起騙局中投入約8萬元，起初是在微信一個寵物群裡的網友將她拉到買賣群，她觀望了至少半年，直到買賣群裡宣傳活動，宣稱只要拉人進群，便可免去支付圈貨金，梁女士於是拉了家人進群。

梁女士表示，當初認為該公司運營了三年，有一定可信度，加上管理員用實名註冊Zelle、PayPal等帳號，曝光自己真實的居住地址，發現大家都住得很近，「像鄰居一樣住在同一街上，又看到後院全是貨，沒什麼不放心的」。

不過入群後過了半年，梁女士才逐漸發現有問題；她表示，管理員在群裡宣傳力度很大，每次都聲稱可在五至七天快速發貨，期間管理員則持續在群裡張貼FedEx的發貨號，叫顧客來認領，但她卻從未收到貨，就算問管理員，也無法得到清楚回應。

到後來顧客想要拿回款額退出時，「大老闆」突然在群裡各種威脅，要顧客填寫信用卡資料、上傳正反面照片解鎖促銷活動，否則就要繳交500元；面對無理要求，包括梁女士在內等人感到不妥，但又擔心若不做，將無法拿回原本投入的錢，於是便屈服，把卡的信息上傳，想著過後再註銷，結果還是血本無歸。

丈夫付高額圈貨金 孕婦情緒激動險流產

協助收集受害者資料的林女士，也是龐氏騙局受害者，她指FBI已取得受害人的口供，但無法透露程序的進行；目前全美已有500名受害者遞交資料，他們原先投訴無門，在地方警局報案，也難以引起當局重視，最後在州眾議員鄭永佳辦公室團隊和律師丁行健的協助下，為受害者建立與違法犯罪抗爭到底的決心。

她指出，受害者不只蒙受金錢損失，很多人難以正常生活，精神上不斷被摧殘；其中有一名已到懷孕後期的孕婦發現丈夫付了高額圈貨金，屬於低收入戶的她情緒激動差點流產，現在只得向中國的家人借錢救濟。

另一名開長巴的司機投資6萬元，發現錢拿不回來後成日鬱悶、失眠、情緒失常，顧及駕車安全，公司不得已將他開除，如今他又損失了原有的工作收入。

林女士說，還有其他群友因為被詐騙，家破人亡、夫妻失和、朋友感情破裂等，甚至有人失去求生意志、拿刀自殘。

管理員自稱受害者 但拒供出「大老闆」

今年初事件爆發後，20多個微信群突然拉進一名叫「阿飛」的「大老闆」，表示無法給大家還款，但他將會「負責」，呼籲不要找管理員麻煩；他以需要核對內部資料為由讓大家稍安勿躁，受害人表示，如今已過好幾個月仍無消息，問管理員，他們又反推給「大老闆」。

林女士表示，若「大老闆」一開始便在群組裡活動，那眾人有理由相信這號人物的存在，不過他拖到事情曝光後才加入群組，讓受害人不免引發猜想，他是幕後黑手，還是與管理員同流合污，甚至只是管理員虛構出來的人。

此前有管理員向本報表示因此受到恐嚇，還有人揚言要人身攻擊，不過管理員強調，自己也是受害者。

對此林女士解釋，確實有較偏激的受害者，擔心錢拿不回來，在群裡語氣激動，被管理員踢出群；「我們也特別希望管理員也是受害者，站在一起協助我們揪出『大老闆』」，不過她說，幾名領頭的受害者嘗試與管理員聯繫，說服對方交出給「大老闆」的資料時，沒人願意配合。