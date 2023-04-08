多組織布碌崙華社派蔬果 數百民眾踴躍排隊需求高

百民眾爭相排隊領取蔬果。(記者張晨/攝影)

「聯合亞美聯盟」(UA3)與「獻愛華埠 」(Send Chinatown Love)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)以及諸多市府機構於8日在布碌崙(布魯克林)公立105小學為民眾免費派發食物；主辦方表示，各界需提高意識，因為社區中食品來源的不穩定，加之通貨膨脹的影響，給少數族裔及低收入 群體帶來了比疫情 時更艱難的處境。

（影音來源：記者張晨）

當日還未到中午，便有華人耆老推車在操場外等候排隊，操場中瓜果食物的紙箱堆疊，志願者們將它們平分到紙袋中以便發放。

「通貨膨脹導致食品價格上漲，政府的規定又導致許多移民無法獲得如糧食券這樣的援助或其他支持和服務；除此之外，許多地方的食品分發站也在陸續關閉。」UA3活動協調戚本潔說。

而隨著疫情得到控制，人們似乎漸漸淡忘了食品不穩定的現實，他表示，不僅僅布碌崙日落公園，在華埠、下東城、哈林區、東紐約(East New York)等地區也有同樣的問題，人們對食品的需求比疫情時更大。

UA3主席孔振成(Donald Hong)表示，2020年3月疫情剛爆發時便開始組織食物發放，剛開始送餐給第一線工作人員，之後意識到亞裔社區有需求，尤其是亞裔耆老；每區每星期為2000個家庭提供食物，而不管是在哪個區舉辦，總是大排長龍。

「需求在過去幾個月增加了約15%。」他說，所有物資及捐贈均來自私企，UA3已經在沒有緊急糧食援助計畫經費支持的情況下持續運營，而資金幾乎全部來自於聯合愛迪生電力公司(Con Edison)、國家電網(National Grid)以及大通銀行等公司的支持。