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疫情讓紐約人少活4.6年 平均壽命降至78歲

記者劉梓祁／紐約報導
疫情導致紐約市民平均預期壽命減短4.6年，降至78歲。(記者劉梓祁／攝影)
疫情導致紐約市民平均預期壽命減短4.6年，降至78歲。(記者劉梓祁／攝影)

新冠疫情對人們影響甚廣，根據紐約市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)7日發布的最新報告，顯示紐約市民的總體平均預期壽命下降至78歲，較以往減少了4.6年，為十幾年來最大降幅，而不同族裔的平均壽命長度也不同，加劇了現有不平等現象。

報告數據顯示，受到疫情影響，在2020年期間，每10萬人中就有241.3人死亡，其比率超過1918年的紐約市的流感，當時的死亡率為每10萬人中228.9人。

壽命方面，市民總體預期壽命下降至78歲，較以往減少了4.6年，各族裔間的壽命也有不同；報告顯示，非洲裔的預期壽命下降至73歲，較2019年前下降5.5年；西語裔和拉美裔的預期壽命為77.3歲，下降六年；白人的預期壽命為80.1歲，減少三年；由於單年人口基數太小，亞太裔的預期壽命值未被統計。

根據報告，在2011年到2019年間，紐約市65歲以下的早逝率下降了8.6％，但是在2019年至2020年期間，65歲以下的早逝率大幅增加了48.8％，從每10萬人中180.2人上升至每10萬人中268.2人。

報告中表示，會造成預期壽命縮短及早逝，最大的原因為疫情，不過像是藥物過量等危機，也是導致預期壽命減短的原因之一；根據數據，亞裔群體早逝的五個主要原因，為新冠病毒、惡性腫瘤、心臟疾病、自殺和糖尿病。

除了平均預期壽命減短，新生兒的出生率也下降，從2019年下降了8.8%，為歷史最低點，報告稱新冠疫情加快了這一趨勢；2020年，嬰兒死亡率為每1,000個新生兒中有3.9個，比2019年下降7.1%。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，報告數據是對疫情時期紐約市民生活的重要紀錄，雖然背後是痛苦和創傷，但卻為未來提供了真實經驗；大眾的壽命在下降，但這種現象不應持續，公共衛生部門需要制定新方案來扭轉這一趨勢，讓所有市民都能過上更健康、更長壽的生活。

面對族裔因健康資源不平等導致平均預期壽命減短的情況，市衛生局表示將出台新計畫，解決該問題並幫助市民延長壽命、保持健康。

死亡率統計圖。(取自市衛生局)
死亡率統計圖。(取自市衛生局)

疫情 紐約市 亞裔

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