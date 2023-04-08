老華社人口外流 東哈林區成新聚集地

東哈林區由於公共住房多，近年來有愈來愈多華人遷入。圖為紐約市政府樓。(Getty Images)

新冠疫情期間紐約市人口外流，其中有不少傳統華社的華裔 人口也開始向外擴張，尋找更宜居的新居住地；曾為傳統拉丁裔社區的東哈林區(East Harlem)，由於公共住房(public housing)數量多，從十年前開始出現華人逐漸搬入，目前區內有近10%人口為亞裔 ，其中華人占大比例，儼然成為新興紐約華社。

根據聯邦人口普查局(United States Census Bureau)上月底公布的最新報告指出，隨著移民人數恢復到疫情前水平，全國前20大郡移民人數在2021年至2022年間增長近三倍，還有許多地區正面臨人口外流的衝擊。

曼哈頓上城亞美聯盟(Upper Manhattan Asian American Alliance)創辦人陳苑暉(Eva Chan)表示，由於如華埠的傳統華人社區居住成本升高，人口外移嚴重，而東哈林區公共住房數量多，就成為華人遷入的新目標。

東哈林區擁有全市最大規模的公共住房，且愈來愈多亞裔家庭輪候排到住房，近年來有多人搬入。紐約大學福曼中心(Furman Center)早前調查發現，東哈林區公共住房所占比接近30%，在全市範圍內該數字僅為7.5%。

陳苑暉說，該社區過去很長時間為波多黎各社區，而搬入華人大多為低收入和低學歷的中老年群體；根據市房屋局(NYCHA)數據，雖然亞裔在公共住房中的比例為6%，但從2007年到2020年該數字增加至40%。

樂齡會(AARP)和亞美聯盟(AAF)的調查也顯示，亞裔是紐約市老年居民增長最快的群體，也是最貧窮的群體，在2019年至2020年間，是唯一貧困率上升的族裔。

陳苑暉表示，居住在東哈林區的許多華人不具備英語交流的能力，無法處理獨自個人生活中的事務，但社區支援服務並未因為華裔人口增加而做出調整，使得許多居民無法得到來自華人社工和機構的幫助，目前僅有三位能夠使用中文交流的社工在為此社區服務。

面對華裔人口激增，陳苑暉認為社區需要投入更多資源，而不是用極少數的中文社工去服務數千名華人；語言、文化和技術障礙導致華人居民無法獲得醫療保健和政府援助，甚至有人要花長時間前往華埠或法拉盛尋求中文服務，或是購買中式食品。

人口普查數據顯示，東哈林區有約12.3萬人口，其中亞裔人口占約9.5％，十年前大約為6％。陳苑暉稱，雖然現在已有華人的「愛心餐」等組織進入東哈林區，也有農曆新年慶典等活動，但還需要更多來自社區的支持，希望能盡快看到華人社工及機構、翻譯服務和華人超市 入駐。