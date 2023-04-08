我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

老華社人口外流 東哈林區成新聚集地

記者劉梓祁／紐約報導
東哈林區由於公共住房多，近年來有愈來愈多華人遷入。圖為紐約市政府樓。(Getty Images)
東哈林區由於公共住房多，近年來有愈來愈多華人遷入。圖為紐約市政府樓。(Getty Images)

新冠疫情期間紐約市人口外流，其中有不少傳統華社的華裔人口也開始向外擴張，尋找更宜居的新居住地；曾為傳統拉丁裔社區的東哈林區(East Harlem)，由於公共住房(public housing)數量多，從十年前開始出現華人逐漸搬入，目前區內有近10%人口為亞裔，其中華人占大比例，儼然成為新興紐約華社。

根據聯邦人口普查局(United States Census Bureau)上月底公布的最新報告指出，隨著移民人數恢復到疫情前水平，全國前20大郡移民人數在2021年至2022年間增長近三倍，還有許多地區正面臨人口外流的衝擊。

曼哈頓上城亞美聯盟(Upper Manhattan Asian American Alliance)創辦人陳苑暉(Eva Chan)表示，由於如華埠的傳統華人社區居住成本升高，人口外移嚴重，而東哈林區公共住房數量多，就成為華人遷入的新目標。

東哈林區擁有全市最大規模的公共住房，且愈來愈多亞裔家庭輪候排到住房，近年來有多人搬入。紐約大學福曼中心(Furman Center)早前調查發現，東哈林區公共住房所占比接近30%，在全市範圍內該數字僅為7.5%。

陳苑暉說，該社區過去很長時間為波多黎各社區，而搬入華人大多為低收入和低學歷的中老年群體；根據市房屋局(NYCHA)數據，雖然亞裔在公共住房中的比例為6%，但從2007年到2020年該數字增加至40%。

樂齡會(AARP)和亞美聯盟(AAF)的調查也顯示，亞裔是紐約市老年居民增長最快的群體，也是最貧窮的群體，在2019年至2020年間，是唯一貧困率上升的族裔。

陳苑暉表示，居住在東哈林區的許多華人不具備英語交流的能力，無法處理獨自個人生活中的事務，但社區支援服務並未因為華裔人口增加而做出調整，使得許多居民無法得到來自華人社工和機構的幫助，目前僅有三位能夠使用中文交流的社工在為此社區服務。

面對華裔人口激增，陳苑暉認為社區需要投入更多資源，而不是用極少數的中文社工去服務數千名華人；語言、文化和技術障礙導致華人居民無法獲得醫療保健和政府援助，甚至有人要花長時間前往華埠或法拉盛尋求中文服務，或是購買中式食品。

人口普查數據顯示，東哈林區有約12.3萬人口，其中亞裔人口占約9.5％，十年前大約為6％。陳苑暉稱，雖然現在已有華人的「愛心餐」等組織進入東哈林區，也有農曆新年慶典等活動，但還需要更多來自社區的支持，希望能盡快看到華人社工及機構、翻譯服務和華人超市入駐。

華人超市 亞裔 華裔

上一則

公校家長年度調查4月20日截止 華人可寫中文

下一則

疫情讓紐約人少活4.6年 平均壽命降至78歲

延伸閱讀

義國出生率降至新低 馬斯克：義大利正在消失

義國出生率降至新低 馬斯克：義大利正在消失
曼哈頓華埠「開放街道」15日登場 復活節還有尋蛋活動

曼哈頓華埠「開放街道」15日登場 復活節還有尋蛋活動
加州擁房率全美最低

加州擁房率全美最低
屋崙治安起伏 盛桃訪華埠聽建言 市長華裔助理公布電話

屋崙治安起伏 盛桃訪華埠聽建言 市長華裔助理公布電話
安樂居Excelsior社區護理中心 開幕

安樂居Excelsior社區護理中心 開幕

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

2023-04-05 11:58
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

2023-04-01 07:48
一個月寬限期後，違規者可能被罰款。(記者高雲兒／攝影)

紐約垃圾堆放新規今上路 違者將警告

2023-04-01 06:50

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館