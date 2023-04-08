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公校家長年度調查4月20日截止 華人可寫中文

記者張心／紐約報導
「公校家長年度調查」延期至20日截止。(Getty Images)
「公校家長年度調查」延期至20日截止。(Getty Images)

紐約市府一年一度最大規模的教育意見收集活動「公校家長年度調查」，近日宣布將延期至20日(周四)截止，家長若對紐約市公校不滿，現在正是反饋的好時機，華人可在線填寫中文版本的調查表，對公校各項服務表達意見。

持續17年的「公校家長年度調查」被譽為僅次於全美人口普查的統計，所有六年級至12年級的公校家長和教師，都有資格參與調查，對公校教學、管理、膳食、校車等各項服務發表意見。

自疫情以來，全市參與「公校家長年度調查」的數量大幅下降，去年僅收到88.25萬份問卷，大約僅有53%的公校生、教職員工和家長參與，與2019年的66%相比，大幅減少。

為了收到更多家長的反饋，市教育局日前宣布，截止日從原本的3月31日延至本月20日截止；市教育局長班克斯(David Banks)表示「我們希望聽取每個人的意見，幫助我們指導如何重建市民對教育的信任」。

今年的問題以「公眾心中優先的教育事項」為核心，並對課程內容、「素食星期五」、公校安全和衛生等進行提問，所有調查表的信息和內容都將保密，校方將無法直接看到家長和學生的調查內容。

此外，「您是否感覺孩子的數學和閱讀成績有進步？」也成為今年新加入的問題。市教育局預計將於暑假，與校方分享統計結果，公眾版本將於年底公開。

填寫「公校家長年度調查」，可參考：https://reurl.cc/ykXqmO。家長需要輸入十位學生身分號碼(student identification number)登錄，並可選擇包括中文在內的十種語言進行填寫。

「公校家長年度調查」需要十位學生身分號碼填寫。(取自市教育局官網)
「公校家長年度調查」需要十位學生身分號碼填寫。(取自市教育局官網)

公校 教育局 紐約市

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