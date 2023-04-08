紐約市立大學砍經費 百名教授批官僚

市立大學校方削減經費，引發爭議。(取自紐約市立大學臉書)

超過100名紐約市 立大學(CUNY)系主任，日前聯名寫信批評校方應對財務危機不當，官僚作風的管理方式將損失更多頂尖人才。

市大校方自上月起宣布改革，起因是入學率下降導致財政赤字，旗下25所學院將削減預算 並凍結招聘。具體計畫為，所有學院在2024財年將削減5%至6%經費；其中，生源相對較少且「處於消極情況」的學院，削減更多。

此舉遭到各學院和科系負責人批評，他們在寫給校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)的聯名信中，表示「非常憤怒」，並警告官僚的「微觀管理」(micromanaging)，會失去更多頂尖的學術人才，「市大為什麼沒有在幾個月甚至幾年前，就為財務的緊急情況制定應對計畫，而是拖到最後一刻削減經費。」

削減是在高層行政人員獲得豐厚的加薪後提出，惹中層和基層人員不滿；研究生學院英語系聯合主任沙弗(Talia Schaffer)質疑，該舉是以財政削減和官僚主義扼殺市立大學的舉動。

面對財務危機，校方也減緩新員工的招聘程序，皇后學院語言學系主任紐曼(Michael Newman)表示，如果不能雇用教授，班機規模將增大，或削減課程。

對此，市大發言人表示，校方正尋找節約成本的舉措，不願意削減學生服務並損害學術課程，「過程中遇到教授和學生的問題非常正常。本學年，班級規模下降，全職教師人數提升，盡管有預算挑戰，仍然計畫保持當前決策。」

由於紐約市的庇護客危機，日前市長才提議再砍市府各部門預算4%，而市教育局 及紐約市立大學(CUNY)將裁減3%的經費，以「盡量減少對學校的干擾」，並承諾此次削減不包括裁員。