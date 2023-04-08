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展現族群多元 非裔紀念館擬建華埠旁

記者許君達／紐約報導
「非洲裔墓地」緊鄰曼哈頓華埠，它的存在記載了一段幾乎被遺忘的歷史。(記者許君達／攝影)
「非洲裔墓地」緊鄰曼哈頓華埠，它的存在記載了一段幾乎被遺忘的歷史。(記者許君達／攝影)

曼哈頓國會眾議員高德曼(Goldman)日前提案，在華埠旁的「非洲裔墓地紀念碑」(African Burial Ground National Monument)附近建設一個新博物館。曼哈頓下城歷史文化資源豐富、種族構成多元，現已有華裔和猶太人歷史博物館，擬議的博物館將補全非洲裔歷史在此地的代表。

高德曼的提案是在其眾議員同僚納德勒(Jerry Nadler)首次提出議案但無果後重新提出，紐約州前任國會參議員喜萊莉(Hillary Clinton)及現任參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)都在參議院內對該議案予以支持。高德曼和納德勒日前共同在下城富利廣場(Foley Square)旁的非洲裔墓地紀念碑宣布了提案，計畫中除了博物館外，還會有一個教育中心，並為這些設施的初期運營提供一筆經費。

下城的非洲裔墓地於1991年百老匯290號聯邦大樓施工前的例行考古中發現的。據考證，這裡是紐約最古老的非洲裔墓地之一，在大約6英畝的面積內葬有超過1萬5000名17至18世紀的非洲裔奴隸和自由民。

隨著城市的擴張，非洲裔墓地所在的位置從當初的城外荒地變成城市中心，墓地也逐漸被遺忘。納德勒表示，「需要這個博物館來講述那些幫助建設紐約，不為人知的故事。」

博物館的選址尚未確定，據悉，目前正在考慮的三個選項都位於紀念碑所在的街區；曼哈頓下城充滿著紐約市的歷史故事，雖現在主要是金融商業中心，但多元文化和族群的歷史符號依舊密集地分布在高樓大廈之間。

華埠共同發展機構行政總裁陳作舟認為，擬議中的博物館建成後，會讓下城的旅遊景點更加密集，也更利於吸引遊客到華埠遊覽消費。

陳作舟表示，非洲裔是紐約最早的建設者之一，「很多人也許不知道，華爾街曾經作為護衛紐約商港的城牆，就是由當時的奴隸建起來的」，而就在他位於華埠的辦公室旁邊，就有比華埠歷史更悠久的非洲裔教堂和猶太人墓地，這些共同構成了紐約的多元之美。

博物館 華埠 曼哈頓

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