華人協會班森賀老人中心開張 亞當斯肯定

布祿崙華人協會班森賀老人中心6日隆重開張，亞當斯(中)到場祝賀。(記者胡聲橋／攝影)

布祿崙華人協會賓臣墟(班森賀)老人中心 6日下午開張，市長亞當斯 (Eric Adams)和多位民選官員，以及布碌崙(布魯克林)華社代表，共同到場為新老人中心開張剪綵；亞當斯表示，社區華裔 人口老齡化，將需要愈來愈多相關服務。

亞當斯在致辭中，感謝華協會為華裔社區提供的優質服務。他說，隨著布碌崙華裔人口的迅速增加以及人口老齡化，紐約市迫切需要為愈來愈多的銀髮族提供照顧和服務，他很高興看到華協會為華裔長者所做的一切，也希望為長者提供的服務更豐富和細緻。

亞當斯還為華協會老人中心百歲的長者伍銳頒發獎狀，表彰他退休以後，繼續在華協會勤勤懇懇當義工30餘年。

華協會會長麥保羅介紹，新的老人中心將可容納多達200名老人，還可為多達250名長者提供午餐；他說，新的老人中心事實上是從附近一處老人中心搬來，舊的老人中心於2005年開辦，但地方太小，才搬到更為寬敞的新址。

麥保羅說，華協會從1993年開辦一家老人中心，已經服務了2萬名老人，班森賀老人中心是華協會開辦的第四家老人中心。

麥保羅說，華協會將持續擴大服務，計畫為更多長者供應免費午餐，並提供更豐富的文化娛樂活動，包括電腦和網路使用課程，幫助長者更好地融入不斷變化，節奏愈來愈快的社會。

今年是華協會創會35周年，麥保羅說，該會將於5月再在8大道開張一家老人中心、服務社區。另一方面，擁有多種服務的華協會的永久辦公大樓也將於今年啟用，位置在8大道52街。

州參議員曲怡文、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)等警方代表，以及數十位華社代表出席了這次活動。