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郵件遭竊致個資外洩 報警後保留證據

紐約訊
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)

市警五分局家暴預防及犯罪受害者援助項目(Domestic Violence Prevention Officer & Crime Victim Assistance Program)倡議官喬亞菊(Audrey Williams)，6日到曼哈頓華埠華策會人瑞中心，提醒長者應提防近期的郵件盜竊導致個資外洩案，提醒受害者在報案後應保留相關證據，方便警方辦案；另外她也表示，警局有提供受害者相關服務和資源，五分局內則有華裔警員協助。

喬亞菊說，近期不法分子在盜取信件後，獲知民眾個資，提醒長者若收到自稱受害人的親人、子女或朋友等人，需要長者急需透過提供帳戶號碼、信用卡號、工卡或轉帳等協助解決問題，很可能就是遇到詐騙

目前正值報稅期間，喬亞菊表示，詐騙分子也可能冒充國稅局人員，要求受害者提供銀行帳號、卡號及核對個人資料等，都應小心注意，「因為國稅局不會這樣做」。

對於社區頻發的郵件盜竊，與會警佐提醒民眾，若發現郵件被盜，應主動報案並保存相關資料，方便警方調查，「因為沒有報警立案，單憑受害人提供的有限訊息，很難採取相關行動，更有礙調查進行」。

市警的家暴預防及犯罪受害者援助項目，有提供中文翻譯協助報案者；喬亞菊在五分局的辦公時間則為周一至周五早10時至晚6時，電話(212)334-2607， 五分局地址在伊利沙白街19號。網址www.safehorizon.org。

市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提...
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提...
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提...
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提...
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提...
市警五分局6日到人瑞中心，提醒長者注意因郵件盜竊導致的個資外洩問題。(人瑞中心提供)

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