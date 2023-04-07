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康尼島是否建賭場 社區意見相左

記者胡聲橋／紐約報導
對於康尼島是否興建賭場，當地居民意見不一。圖為「The Coney」賭場的效果圖。(開發商提供)
對於康尼島是否興建賭場，當地居民意見不一。圖為「The Coney」賭場的效果圖。(開發商提供)

紐約州博彩委員會(Gaming Commission)將核發營運執照，在紐約下州(downstate)增三座賭場。布碌崙(布魯克林)的康尼島是供考慮的選址之一，布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)日前針對賭場建案，在康尼島召開社區會議，反對者擔心將帶來交通和犯罪問題，支持者則認為能為當地帶來全年娛樂活動。

當天社區會議邀請社區成員、商家和其他利益相關者對此提出自己的意見，與會民眾意見相左，大家各持一詞，互不相讓。

社區人士布朗(Kashiem Brown)說，建賭場是一件「滑稽」的事情；他擔心，賭場將帶來擁擠的交通和犯罪，耗盡原本就不多的資源，並「毀掉這個社區」；他還質疑賭場是否能為當地帶來商業繁榮，認為那是「海市蜃樓」。

除了會上的反對者，反遷移聯合陣線(The United Front Against Displacement)更是在會場外組織了一場抗議示威。

參加會議的居民丹妮莉(Julia Daniely)說，目前康尼島為「季節性景點」，相信賭場項目將能夠為當地帶來全年的娛樂活動，有利於經濟振興，會給社區帶來大量就業機會。

此次會上並未採取傳統的公共論壇形式，而是讓民眾把想法寫出來，貼在房間一側海報板上；活動組織者表示，將審查民眾意見，並將在日後發布的報告中，說明社區對提案的反應。

雷諾索在活動上表示，該討論會能讓當地居民充分發表意見，並且「說實話」，他希望社區能獲得好的照顧、好發展；雷諾索還說，無論州政府最終做出什麼決定，他都希望社區參與其中。

州政府還需要幾個月時間，才能就是否在康尼島建賭場做出最終決定。

上月初，競標開發康尼島賭場的開發商公布效果圖，初步命名為「The Coney」，並計畫將賭場打造在著名的「旋風過山車」(Cyclone)旁邊；該公司表示，「The Coney」將 「完美地融入附近地區」，並 「啟動該地區的經濟復興」。

康尼島 布碌崙 就業

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