我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

花旗球場建賭場？華青：身受其害

記者高雲兒／紐約報導
民權中心號召民選官員共同阻止花旗球場的賭場計畫。(記者高雲兒／攝影)
民權中心號召民選官員共同阻止花旗球場的賭場計畫。(記者高雲兒／攝影)

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)此前表示，可能將鄰近皇后區法拉盛花旗球場周圍的公有空地，開發成賭場和娛樂中心，獲得民選官員提案支持，卻引發社區反對；6日多位華裔青少年陳述賭場對家庭的危害，表示由於積欠賭債，父母長期吵架，希望藉由分享經驗，號召民選官員及社區反對興建賭場計畫。

因花旗球場周邊空地在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途需修改州法。支持該計畫的州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)日前提案，將允許球場周邊空地轉為賭場和娛樂中心。

6日下午法拉盛民權中心(MinKwon Center)針對興建賭場計畫召開記者會，州眾議員不應支持該提案，並希望其他民選官員共同阻止花旗球場的賭場計畫。

花旗球場周邊公有空地開發，爭議不斷。(本報檔案照)
花旗球場周邊公有空地開發，爭議不斷。(本報檔案照)

會上有不少華人青少年分享賭場對其家庭的危害；16歲的陳濤恆表示，父母經常因為3萬元的賭債吵架，近期才有緩和；15歲的陳銀桑則說，父母分別有酗酒和賭博問題，在他們分別戒掉壞習慣後，全家生活狀況有所改善。

一名韓裔中年男子Moses Chun，也以自己因賭博，導致妻離子散的經歷，反對賭場的興建；一名韓裔少年則引用研究數據，指出住在賭場附近的居民，更有可能染上毒癮。

另一名華裔少年葉志蕭(Zhixiao Yip，音譯)則擔憂賭場將破壞法拉盛草原可樂娜公園的生態。

對於很多人認為賭場帶來工作機會以及促進經濟的想法，韓裔律師Richard In則表示，賭場的錢只會留在賭場，「助長在我們社區本就惡劣的貧富差距，而唯一獲利的只是賭場的開發商」；民權中心執行主任朴約翰(John Park)也譴責興建賭場計畫，只會加劇賭博對法拉盛社區的剝削。

柯恩團隊發言人對此回應：「我們致力提出的願景包含公共綠地、一年365天的娛樂以及薪資優渥的本地工作機會。我們受到過去幾個月從本地社區與球迷得到的反饋所鼓舞，團隊將會持續蒐集意見直到提出最終的建設方案。」

法拉盛 韓裔 眾議員

上一則

華人協會班森賀老人中心開張 亞當斯肯定

下一則

政府樓送餐遇搶 華裔外賣郎被捅數刀重傷

延伸閱讀

紐約法拉盛「非法侵入通知」 慣犯進店可報警抓人

紐約法拉盛「非法侵入通知」 慣犯進店可報警抓人
法拉盛車禍糾紛 1華男被2華男捅傷

法拉盛車禍糾紛 1華男被2華男捅傷
法拉盛楓葉遊樂場關閉 華老嘆無處可去

法拉盛楓葉遊樂場關閉 華老嘆無處可去
美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣

美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣
追思畫家孫林 法拉盛展出開幕

追思畫家孫林 法拉盛展出開幕

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
檢方表示郭文貴擁有11國護照，潛逃風險高。圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

紐約檢控郭文貴擁11本護照 恐潛逃

2023-04-05 11:58
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
市議員提案，取消外賣APP對業者的營銷收費上限，業者稱恐怕會增加餐飲單價。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市App叫外賣 未來收費恐變貴了

2023-04-01 07:48
社交媒體盜車挑戰猖獗，市府提醒車主小心。（市長辦公室提供）

紐約盜車挑戰猖獗 2廠牌車型小心 警促用方向盤鎖

2023-03-31 02:31

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治