花旗球場建賭場？華青：身受其害

民權中心號召民選官員共同阻止花旗球場的賭場計畫。(記者高雲兒／攝影)

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)此前表示，可能將鄰近皇后區法拉盛 花旗球場周圍的公有空地，開發成賭場和娛樂中心，獲得民選官員提案支持，卻引發社區反對；6日多位華裔青少年陳述賭場對家庭的危害，表示由於積欠賭債，父母長期吵架，希望藉由分享經驗，號召民選官員及社區反對興建賭場計畫。

因花旗球場周邊空地在1939年就被指定為法拉盛草原可樂娜公園的一部分，改變用途需修改州法。支持該計畫的州眾議員 艾柏里(Jeffrion Aubry)日前提案，將允許球場周邊空地轉為賭場和娛樂中心。

6日下午法拉盛民權中心(MinKwon Center)針對興建賭場計畫召開記者會，州眾議員不應支持該提案，並希望其他民選官員共同阻止花旗球場的賭場計畫。

花旗球場周邊公有空地開發，爭議不斷。(本報檔案照)

會上有不少華人青少年分享賭場對其家庭的危害；16歲的陳濤恆表示，父母經常因為3萬元的賭債吵架，近期才有緩和；15歲的陳銀桑則說，父母分別有酗酒和賭博問題，在他們分別戒掉壞習慣後，全家生活狀況有所改善。

一名韓裔 中年男子Moses Chun，也以自己因賭博，導致妻離子散的經歷，反對賭場的興建；一名韓裔少年則引用研究數據，指出住在賭場附近的居民，更有可能染上毒癮。

另一名華裔少年葉志蕭(Zhixiao Yip，音譯)則擔憂賭場將破壞法拉盛草原可樂娜公園的生態。

對於很多人認為賭場帶來工作機會以及促進經濟的想法，韓裔律師Richard In則表示，賭場的錢只會留在賭場，「助長在我們社區本就惡劣的貧富差距，而唯一獲利的只是賭場的開發商」；民權中心執行主任朴約翰(John Park)也譴責興建賭場計畫，只會加劇賭博對法拉盛社區的剝削。

柯恩團隊發言人對此回應：「我們致力提出的願景包含公共綠地、一年365天的娛樂以及薪資優渥的本地工作機會。我們受到過去幾個月從本地社區與球迷得到的反饋所鼓舞，團隊將會持續蒐集意見直到提出最終的建設方案。」