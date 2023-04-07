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壓力引發心理障礙 市府免費項目協助

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華人服務中心日前邀請非營利健康機構安服心，為長者介紹各式心理健康服務。(記者顏潔恩／攝影)
班森賀華人服務中心日前邀請非營利健康機構安服心，為長者介紹各式心理健康服務。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人服務中心日前表示，受到疫情影響，當地不少華裔長者因生活壓力導致心理障礙，若未及時干預恐引發成精神疾病；中心並邀請非營利健康機構「安服心」(AMPHS)工作人員，為長者介紹市府提供的心理健康課程、社區互助小組等資源。

服務中心負責人羅添福表示，長者心理健康問題可能由於疫情導致的生活壓力、家庭暴力，以及遭遇詐騙等；華人避忌家醜外揚，遭事也默不作聲，久而久之便養成心疾。

有些長者則在跟羅添福聊天時，輕描淡寫地提到遭家暴，還不覺有問題，令他擔憂恐怕衍生更多問題。

安服心工作人員賈西亞(Giesel Garcia)則向長者介紹協助項目，包括市長社區心理健康辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)有心理健康患者開辦的俱樂部，讓民眾有處可去、從事有益活動、體驗集體生活；無論醫保狀況、移民身分以及住房情況，均可參與。

另外，市府還提供平價住房、健康保險等福利、健康和法律服務、教育、就業服務、健康的膳食和點心；在全市一共有16個地點，民眾可致電(888)692-9355與NYC Well聯絡，或可瀏覽nyc.gov/nycwell。

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