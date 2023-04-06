遷班森賀後 松柏之家首辦長者慶生會盼成為開展豐富活動的社區中心

松柏之家班森賀中心為長者辦生日慶祝會。(松柏之家提供)

布碌崙 (布魯克林 )松柏之家班森賀中心近日為長者舉辦生日會，為松柏之家搬到新址後，首次舉辦的生日慶祝會；該社區服務中心董事會主席李宗保表示，希望該中心不僅是一個長者的活動中心，更是一個能開展各種豐富活動的社區中心。

當天的活動為4月到6月生日的長者壽星們慶祝，也是松柏之家在喬遷至班森賀15大道6915號新址後，舉辦的首個生日慶祝會。

生日會以長者合唱生日歌拉開帷幕，跳舞組獻上精彩舞蹈表演，松柏之家也為長者提供豐富的食物、生日蛋糕，另外還準備各種有趣的小遊戲，幫助長者動手動腦，延年益壽。

會上還有抽獎活動，不少長者都贏得了獎品。最後，每位參加活動的長者都領到了一份禮物。

李宗保在會上祝賀壽星們生日快樂、身體健康、福如東海、壽比南山。他說，生日聚會不僅讓長者度過了一個難忘的生日，也透過活動，讓許多長者建立了更緊密的聯繫，而且拉近了長者與松柏之家的距離，促進相互交流和互動。