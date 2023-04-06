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皇后區科技創新大賽 2華裔入圍

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區經濟發展中心日前宣，入圍2023年皇后區科技和創新挑戰賽的15個商業團隊，有兩個華裔團隊入圍。(皇后區經濟發展中心提供)
皇后區經濟發展中心日前宣，入圍2023年皇后區科技和創新挑戰賽的15個商業團隊，有兩個華裔團隊入圍。(皇后區經濟發展中心提供)

皇后區經濟發展中心(QEDC)日前宣布入圍2023年皇后區科技和創新挑戰賽(QTIC)的15個商業團隊，有兩個華裔團隊入圍；其中盧佳慧與同事打造更有效率的銷售管理軟件，獲得評審青睞，將於5月角逐前五名，獲得企業啟動資金2萬元。

去年10月，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)宣布啟動皇后區科技和創新挑戰賽，這項為期五個月的競賽項目，旨在為皇后區企業家提供資金，為皇后區初創企業提供助力。

本次挑戰賽共有五個類別，分別為消費者科技、企業技術、城市科技、社區服務和食品類，共有44個團隊提交商業計畫，評委從中選出了15份，每個類別分別有三名入圍者。

入圍此次企業技術類別的「Sales Slicer」，由盧佳慧和同事奧沙利文(Feargal O'Sullivan)設計，這是一款可用於提高銷售團隊業績的軟件。

盧佳慧是三年前畢業於康乃爾大學金融專案的碩士生，她在畢業後進入一家公司上班，卻發現市面上的銷售管理軟件並不好用；「雖然會錄入信息，但是不經篩選，有很多無用信息。」

有了自身的經驗，盧佳慧於是和同事開始琢磨更有效率的銷售管理軟件，不但能篩選有用信息，還能根據綜合信息為銷售團隊提供建議；該軟件自2022年初設計完成後，她工作的公司已經率先使用，還透過口耳相傳，吸引許多新客戶。

另一個由華裔設計的軟件為「晨夜」(Morning2night)，是一面向紐約市中文使用者的綜合裝修平台，裝修提供者和需要裝修者，都可在此平台註冊並進行服務匹配，設計者為張瑞(Rui Zhang，音譯)。

理查茲表示這15個商業團隊都是有「世界行政區」之稱的皇后區，所能提供的最優秀最聰明的人才。皇后區經濟發展中心執行董事伯恩斯坦(Seth Bornstein)對15個商業團隊表示祝賀，並希望參加者再接再厲。

該挑戰賽預計將於5月進行最後角逐，在各項類別中分別選出一個團隊，每個團隊可獲得獎金2萬元。針對該挑戰賽，皇后區經濟發展中心還提供營運和財務等相關的創業課程，十餘人參加。

皇后區 入圍 華裔

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