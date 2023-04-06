法拉盛「非法侵入通知」 慣犯進店可報警抓人

皇后區地區檢察官辦公室與109分局合作預防犯罪，推出「非法侵入商家通知」。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 犯罪率居高不下，為增加商戶和居民安全感，皇后區地區檢察官辦公室與市警109分局、民選官員以及法拉盛商改區 (Flushing BID)，5日共同宣布設立「非法侵入商家通知」(Merchants Trespass Notice)項目，禁止曾擾亂商家秩序者再次進入店鋪，預計將於兩到三周內開始，商家可聯絡警局註冊。

法拉盛宣布設立「非法侵入商家通知」，阻止罪犯再次進店。圖為商家自行張貼的竊賊海報。(本報檔案照)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)和103分局，曾於2021年6月合作，將該項目引進牙買加(Jamica)社區，以打擊在店內進行毒品犯罪者，市警開具通知給曾在店內進行破壞者，提醒若他們接近店鋪，即會被逮捕，來保護商家、雇員以及消費者的安全；據了解，項目實施後共開具24張通知，僅有三人被重複逮捕，效果顯著。

發布會來了不少商家。(記者高雲兒／攝影)

州參議員劉醇逸和市議員黃敏儀表示，乾淨和安全是法拉盛兩大問題，相信該項目將可改善社區安全；109分局局長霍爾(Louron E. Hall)說，「非法侵入商家通知」將可成為市警執法助力。

劉醇逸說安全和乾淨是最大的問題。(記者高雲兒／攝影)

商家可聯繫警局註冊參與項目，一旦發生破壞性行為，商家就可報警，即便嫌犯逃離現場，只要能通過監控錄像識別人臉，就可對此人開具「非法侵入商家通知」，當此人下一次再靠近店鋪，哪怕什麼都沒做，警方也可逮捕，並對其提訴，應可得到震懾效果。

黃敏儀支持該項目。(記者高雲兒／攝影)

檢察官辦公室法律顧問曼德爾(Joshua Mandell)解釋，嫌犯只要妨礙商家營業，就可歸為「破壞性行為」，甚至包括每天在店門口扔垃圾等；他強調，為保安全，商家不必直接和罪犯對峙，「只要發現他們靠近店鋪，報警就行了」。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧說，監控錄像是很重要的一環，如何保證監控發揮最大作用，也是商改區努力的方向。

商改區共同主席李德怡表示願意和警局合作，聯合舉辦活動幫助商家註冊。(記者高雲兒／攝影)

為了鼓勵更多商戶參與，市警將會透過社群媒體或海報宣傳；另外，無論是商家註冊的表格，還是「非法侵入商家通知」表格，都有多種語言版本，便於商家與警局溝通。

目前該舉措還未正式開始，預計將於兩、三周內實施，市警將會有一位指定的警員負責商家註冊，商改區共同主席李德怡及黃敏儀則表示，將與警局合作，聯合舉辦活動協助商家註冊。

5日的發布會現場，有數十個商家到場與會，其中「台北酒莊」負責人王Thomas反應，有遊民進店徘徊，導致顧客不願光顧，霍爾表示，將與遭遇類似問題店家積極溝通研擬措施。