我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

LIRR皇后區4車站改造 方便殘疾人通行

記者高雲兒／紐約報導
皇后區第七社區委員會表示，想就法拉盛火車站下的無證攤販問題和長島鐵路部門做進一步溝通。(本報檔案照)
皇后區第七社區委員會表示，想就法拉盛火車站下的無證攤販問題和長島鐵路部門做進一步溝通。(本報檔案照)

長島鐵路(LIRR)4日表示，皇后區的四個長島鐵路車站將進行改進，將安裝電梯和連接通道來使車站更方便殘疾人通行；同時，長島鐵路為了改善擁擠和轉車的體驗，在牙買加(Jamaica)增加了班次和嚮導；皇后區第七社區委員會還表示，希望解決法拉盛火車站下的小販問題。

在4日的皇后區政府會議上，長島鐵路政府和社區關係助理主任弗里亞斯(Anabel Frias) 稱，皇后區有四個車站將於2024年得到升級，以符合「美國殘疾人法」。

長島鐵路將在聖奧爾本斯車站(St. Albans) 、蝗蟲莊園(Locust Manor)兩個車站的站台附近安裝一個新的電梯以連接街道層和站台層； 勞雷爾頓(Laurelton)站除安裝電梯外，還將在安裝連接電梯和信息亭之間設立人行道， 奧本岱爾(Auburndale)車站則將替換老電梯。

另外，長島鐵路自2月調整班次以來，引起不少混亂；為此，長島鐵路首先將在布碌崙(布魯克林)的大西洋總站(Atlantic Terminal)增加更多車次，並將在牙買加車站(Jameica station)和大西洋總站之間的高峰時段增加額外的列車，使高峰時段的等待時間從12分鐘縮短至8到9分鐘。

除了更多的列車之外，LIRR還在牙買加站增加更多車站嚮導，協助換乘；弗里亞斯說，牙買加車站的換乘將集中在東側，而到大中央車站麥迪遜候車大廳(Grand Central Madison)以及賓州車站(Penn Station)的換乘將集中在軌道1、2、3。

此前，長島鐵路收到很多有關火車站高架下的小販問題的投訴，皇后區第七社區委員會地區經理Marilyn McAndrews在會上表示，希望就法拉盛火車站下的無證攤販問題和長島鐵路部門做進一步溝通。

長島鐵路改進皇后區四個車站，方便殘疾人出行。(MTA提供)
長島鐵路改進皇后區四個車站，方便殘疾人出行。(MTA提供)

長島鐵路 皇后區 法拉盛

上一則

法拉盛車禍糾紛 1華男被2華男捅傷

下一則

普及法律知識 三江慈善公所社區定期辦講座

延伸閱讀

台聯會小企業講座 助華人爭取政府合約

台聯會小企業講座 助華人爭取政府合約
紐約花粉季今年更早更長順安堂提供花粉過敏中藥處方

紐約花粉季今年更早更長順安堂提供花粉過敏中藥處方
美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣

美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣
追思畫家孫林 法拉盛展出開幕

追思畫家孫林 法拉盛展出開幕
法拉盛亞裔女 深夜遭武士刀砸頭

法拉盛亞裔女 深夜遭武士刀砸頭

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人