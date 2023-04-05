LIRR皇后區4車站改造 方便殘疾人通行
長島鐵路(LIRR)4日表示，皇后區的四個長島鐵路車站將進行改進，將安裝電梯和連接通道來使車站更方便殘疾人通行；同時，長島鐵路為了改善擁擠和轉車的體驗，在牙買加(Jamaica)增加了班次和嚮導；皇后區第七社區委員會還表示，希望解決法拉盛火車站下的小販問題。
在4日的皇后區政府會議上，長島鐵路政府和社區關係助理主任弗里亞斯(Anabel Frias) 稱，皇后區有四個車站將於2024年得到升級，以符合「美國殘疾人法」。
長島鐵路將在聖奧爾本斯車站(St. Albans) 、蝗蟲莊園(Locust Manor)兩個車站的站台附近安裝一個新的電梯以連接街道層和站台層； 勞雷爾頓(Laurelton)站除安裝電梯外，還將在安裝連接電梯和信息亭之間設立人行道， 奧本岱爾(Auburndale)車站則將替換老電梯。
另外，長島鐵路自2月調整班次以來，引起不少混亂；為此，長島鐵路首先將在布碌崙(布魯克林)的大西洋總站(Atlantic Terminal)增加更多車次，並將在牙買加車站(Jameica station)和大西洋總站之間的高峰時段增加額外的列車，使高峰時段的等待時間從12分鐘縮短至8到9分鐘。
除了更多的列車之外，LIRR還在牙買加站增加更多車站嚮導，協助換乘；弗里亞斯說，牙買加車站的換乘將集中在東側，而到大中央車站麥迪遜候車大廳(Grand Central Madison)以及賓州車站(Penn Station)的換乘將集中在軌道1、2、3。
此前，長島鐵路收到很多有關火車站高架下的小販問題的投訴，皇后區第七社區委員會地區經理Marilyn McAndrews在會上表示，希望就法拉盛火車站下的無證攤販問題和長島鐵路部門做進一步溝通。
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