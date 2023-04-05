LIRR皇后區4車站改造 方便殘疾人通行

皇后區第七社區委員會表示，想就法拉盛火車站下的無證攤販問題和長島鐵路部門做進一步溝通。(本報檔案照)

長島鐵路 (LIRR)4日表示，皇后區 的四個長島鐵路車站將進行改進，將安裝電梯和連接通道來使車站更方便殘疾人通行；同時，長島鐵路為了改善擁擠和轉車的體驗，在牙買加(Jamaica)增加了班次和嚮導；皇后區第七社區委員會還表示，希望解決法拉盛 火車站下的小販問題。

在4日的皇后區政府會議上，長島鐵路政府和社區關係助理主任弗里亞斯(Anabel Frias) 稱，皇后區有四個車站將於2024年得到升級，以符合「美國殘疾人法」。

長島鐵路將在聖奧爾本斯車站(St. Albans) 、蝗蟲莊園(Locust Manor)兩個車站的站台附近安裝一個新的電梯以連接街道層和站台層； 勞雷爾頓(Laurelton)站除安裝電梯外，還將在安裝連接電梯和信息亭之間設立人行道， 奧本岱爾(Auburndale)車站則將替換老電梯。

另外，長島鐵路自2月調整班次以來，引起不少混亂；為此，長島鐵路首先將在布碌崙(布魯克林)的大西洋總站(Atlantic Terminal)增加更多車次，並將在牙買加車站(Jameica station)和大西洋總站之間的高峰時段增加額外的列車，使高峰時段的等待時間從12分鐘縮短至8到9分鐘。

除了更多的列車之外，LIRR還在牙買加站增加更多車站嚮導，協助換乘；弗里亞斯說，牙買加車站的換乘將集中在東側，而到大中央車站麥迪遜候車大廳(Grand Central Madison)以及賓州車站(Penn Station)的換乘將集中在軌道1、2、3。