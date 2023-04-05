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環保計畫加速 MTA訂購470輛電動公車

記者許君達／紐約報導
大都會運輸署(MTA)希望在今年之內訂購470輛電動公車。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)希望在今年之內訂購470輛電動公車。(MTA提供)

紐約市公共交通充電設備緊張的情況下，招標文件顯示，大都會運輸署(MTA)希望在今年之內訂購470輛電動公車，並附加可選條款，使總訂購量可以增加到950輛，預計花費11億元。

從車輛增幅上看，紐約市的公共公車電動化進度已經大大提升；在去年的世界地球日，州長霍楚(Kathy Hochul)和MTA宣布將在今年部署60輛電動公車，而到了今年就計畫一口氣訂購近千輛；根據MTA的計畫，2040年前，其旗下全部5800輛各類公車將完全電動化。

支持發展大眾運輸的維權團體也提議，在立法層面為公共汽車增加用路權以提升其使用量；區域規畫協會(Regional Plan Association)交通部研究員維恩伯格(Rachel Weinberger)表示，自2019年曼哈頓的14街部分路段畫設為公共汽車專用路段以後，行駛在該路段公車上座率有所增加，平均旅速也更快了。

一份新的報告則呼籲為進出拉瓜地亞機場(LGA)的公共汽車建設專用車道，並進行信號燈系統更新，為公共汽車大開綠燈；紐新航港局(Port Authority)董事會表示正在考慮是否實施該計畫。

與此同時，TLC也加速了出租車和電召營運車輛電動化更新的步伐，但電動車的司機反映，紐約市現在好用的充電設施嚴重不足；針對充電難題，MTA正在尋求「電池拖車系統」的信息，據稱這種技術能使充電設施便攜化，以期能在路上為公共汽車移動供電；此外，公開文件顯示，MTA也在尋求一種能在車廠停電的情況下提供備用電源和儲存太陽能的設備。

汽車 MTA 紐約市

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