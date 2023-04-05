我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

TLC推廣電動出租車 司機抱怨充電不便

記者許君達／紐約報導
紐約市計畫到2030年將市府旗下營運車輛全部更新為電動汽車，但電車司機目前抱怨充電難。(路透)
紐約市計畫到2030年將市府旗下營運車輛全部更新為電動汽車，但電車司機目前抱怨充電難。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)此前提出「綠色計畫」，希望到2030年，全市包括出租車和電召車在內的所有營運車輛都更新為電動汽車，市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)也開始增加發放電動車專用牌照；然而，已經改開電動車的很多司機抱怨充電不便。

目前，紐約市有超過10萬輛擁有TLC運營許可的車輛，其中只有1159輛電動車，但充電困難已經遭到了不少的抱怨；TLC目前已顯著加速了電動車牌照的發放進度，上月發放超過1000張；曼哈頓的車行業者José Altamirano擔憂，未來紐約恐很難為10萬輛車充電。

數據顯示，紐約市目前只有169個快速充電設備，而其中又有超過半數都是專為特斯拉汽車提供的，其他品牌車輛無法使用。

數量稀缺的快速充電樁能在20分鐘內為車輛加滿電，而在紐約市內數量更為充足的二級充電樁則需要4到10小時，對於駕駛營運車輛的司機來說，慢速充電的耗時完全無法接受；目前，全市範圍內有500多個慢速充電站點、約1800個公共二級充電樁；此外，全市70%的公共二級充電樁和一半的快速充電樁有付費門檻，意味著這些設施並非在公共空間。

一位剛剛從特斯拉換回燃油車輛的司機表示，駕駛電動車時，每天需要早起開車半個小時去揚克斯市(Yonkers)充滿電才能開始運營，然後在運營過程中也經常提心吊膽，擔心電量耗光；有時，他需要在高峰時段放棄接客，空車趕往甘迺迪機場(JFK)附近充電，「每天光充電就要浪費三四個小時。」

市交通局(DOT)計畫2030年前安裝6000個快速充電樁；共享電動汽車服務商Revel計畫將在除史泰登島以外的紐約四區分別建立向公眾開放的136個快速充電設施，其中最早的南威廉斯堡項目有望在一個月內完工。

電動車 紐約市 汽車

上一則

QM Advance貸款方案 協助企業資金周轉 手續簡便快捷

下一則

「身心康泰同樂日」 14日首屆登場

延伸閱讀

增雇員、添福利…紐約議會預算加13億 市長：不實際

增雇員、添福利…紐約議會預算加13億 市長：不實際
美國Q1汽車銷量成長7.5% 多家國際車廠報捷

美國Q1汽車銷量成長7.5% 多家國際車廠報捷
紐約迎川普 「反川」扮維尼熊 「挺川」舉拘捕拜登標語

紐約迎川普 「反川」扮維尼熊 「挺川」舉拘捕拜登標語
迎川普出庭 曼哈頓將臨時封路 亞當斯點名格林不要鬧事

迎川普出庭 曼哈頓將臨時封路 亞當斯點名格林不要鬧事
紐約參加獨立漫畫節見到蔡英文 台插畫家直呼不可思議

紐約參加獨立漫畫節見到蔡英文 台插畫家直呼不可思議

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人