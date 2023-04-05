TLC推廣電動出租車 司機抱怨充電不便

紐約市計畫到2030年將市府旗下營運車輛全部更新為電動汽車，但電車司機目前抱怨充電難。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)此前提出「綠色計畫」，希望到2030年，全市包括出租車和電召車在內的所有營運車輛都更新為電動汽車 ，市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)也開始增加發放電動車 專用牌照；然而，已經改開電動車的很多司機抱怨充電不便。

目前，紐約市 有超過10萬輛擁有TLC運營許可的車輛，其中只有1159輛電動車，但充電困難已經遭到了不少的抱怨；TLC目前已顯著加速了電動車牌照的發放進度，上月發放超過1000張；曼哈頓的車行業者José Altamirano擔憂，未來紐約恐很難為10萬輛車充電。

數據顯示，紐約市目前只有169個快速充電設備，而其中又有超過半數都是專為特斯拉汽車提供的，其他品牌車輛無法使用。

數量稀缺的快速充電樁能在20分鐘內為車輛加滿電，而在紐約市內數量更為充足的二級充電樁則需要4到10小時，對於駕駛營運車輛的司機來說，慢速充電的耗時完全無法接受；目前，全市範圍內有500多個慢速充電站點、約1800個公共二級充電樁；此外，全市70%的公共二級充電樁和一半的快速充電樁有付費門檻，意味著這些設施並非在公共空間。

一位剛剛從特斯拉換回燃油車輛的司機表示，駕駛電動車時，每天需要早起開車半個小時去揚克斯市(Yonkers)充滿電才能開始運營，然後在運營過程中也經常提心吊膽，擔心電量耗光；有時，他需要在高峰時段放棄接客，空車趕往甘迺迪機場(JFK)附近充電，「每天光充電就要浪費三四個小時。」

市交通局(DOT)計畫2030年前安裝6000個快速充電樁；共享電動汽車服務商Revel計畫將在除史泰登島以外的紐約四區分別建立向公眾開放的136個快速充電設施，其中最早的南威廉斯堡項目有望在一個月內完工。