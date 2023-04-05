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法拉盛楓葉遊樂場關閉 華老嘆無處可去

記者高雲兒／紐約報導
華裔居民擋了一大半人行道。(記者高雲兒／攝影)
華裔居民擋了一大半人行道。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛的楓葉遊樂場自去年9月關閉後，周邊的華裔居民無處可去，抱怨修繕進度太過緩慢，盼望修繕盡快完成；或者在修繕期間，於公園門口暫設長椅，供華裔居民使用。

從凱辛納大道(Kissena Blvd.)拐入楓葉大道(Maple Ave.)，便可看見許多華裔居民聚集在楓葉遊樂場門口的人行道上，人們坐在自帶的板凳或廢棄的木樁上，聊天曬太陽，將人行道堵了一小半。去年這個時候，他們還在楓葉遊樂場內聊天下棋。

楓葉遊樂場預計今年9月開放。(記者高雲兒／攝影)
楓葉遊樂場預計今年9月開放。(記者高雲兒／攝影)

「以前一天有200多個人在裡面」，坐在門口和老友聊天的施作琴說，「現在大家都沒地方去，只能待在外面」。

楓葉遊樂場因整修從去年9月關閉至今，建成後將擴大兒童遊樂區並重置樹蔭地，並重建表面為彩色密封塗層的籃球場與三張乒乓球桌。此外，針對現有的積水問題，也將重建排水系統。預計遊樂場將在今年9月重新開放，共耗資660萬元。

居民盼公園早日完工。(記者高雲兒／攝影)
居民盼公園早日完工。(記者高雲兒／攝影)

只是對於周邊的華裔居民來說，這一年聊天休閒無處可去。施作琴說，附近還有凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，但是不太方便。一位陳先生說，從超市買了菜順便拐過來就很方便，「這裡是中心」。他說，除了圖書館就來這裡，「大家都講普通話、福州話」，遊樂場儼然成了一個天然的「老人活動中心」。

華裔居民擋了一大半人行道。(記者高雲兒／攝影)
華裔居民擋了一大半人行道。(記者高雲兒／攝影)

當他和朋友吳先生聽說公園還有半年多才開放時，直搖頭表示，「拖拖拉拉，太慢了」。吳先生則表示，這些華裔老人無處可去，只能待在人行道，同時妨礙行人走路，他希望修繕能儘快完成。

不少華裔居民坐在門口的廢棄木樁上。(記者高雲兒／攝影)
不少華裔居民坐在門口的廢棄木樁上。(記者高雲兒／攝影)

陳先生則建議，修繕期間可在門口暫設長椅供華裔使用，其他在場者也表示同意，並已向市公園部門反映，希望能讓老人有去處。

另外有不少老人表示希望男廁多增加一個位置，「裡面只有一個位置，每次都要排隊，老人家很不方便」。

華裔 法拉盛 皇后區

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