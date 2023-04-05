春日節尋彩蛋 親子互助會8日同樂

紐約親子互助會4日宣布，將於8日舉行春日節和尋彩蛋活動。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約親子 互助會攜手民選官員和各贊助機構，將於8日(周六)在布碌崙 (布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)6、7大道之間，舉行「春日節及復活節尋彩蛋」活動。親子互助會負責人黃妮可在4日舉行的記者會上介紹，這次活動的重頭戲是尋彩蛋，她們為此準備了2萬顆復活節彩蛋，歡迎親子到場同樂。

親子互助會的這次春日節和尋彩蛋活動，將於8日上午11日到下午3時舉行，其中撿彩蛋環節將於中午12時開始。鑒於往年的活動參加的孩子有上百人，場面非常熱鬧，舉辦者提醒參加者最好在11時30分左右到場。

屆時主辦方將把撿彩蛋的孩子分為三組，四歲及以下者為一組，五歲到八歲為一組，九歲以上為一組，撿彩蛋環節結束後，主辦方還安排兒童遊戲、文藝表演、手工藝和社區諮詢等活動。

黃妮可介紹說，今年將是親子互助會第七年舉行尋彩蛋活動，因為疫情最終得到緩解，她期待會有更多家長帶孩子參加，她也希望這一天成為加強家長和孩子紐帶的特殊活動。

州參議員曲怡文及其幕僚長張意、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的代表郭涵，第43區市議員參選人、布碌崙松柏之家行政總監陳偉儀，以及華人策劃協會、亞美醫師協會、帝國保險、第一健保 、親情健保、真愛護理、Cricket Wireless、城市保健、雲樂藝校等的代表出席了這次記者會。