我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

CSI李昌鈺鑑識科學營 即日起報名

紐約訊
活動二維碼。(主辦單位提供)
活動二維碼。(主辦單位提供)

CSI李昌鈺鑑識科學營自2012年開辦至今，已培育數百名熱愛鑑識科學的青年學子。疫期之後，今年將延續往年實體講授的傳統，歡迎學員來到李昌鈺博士的世界級專業鑑識科學研究中心，一同探索鑑識科學的魅力與最先進的辦案科技。

今年的營隊從7月10日至7月20日，全英文授課，並有至少一位中英雙語課堂助教及生活助教。除李昌鈺親授外，也有美國刑偵專家指導如何系統性收集及鑑別指紋、毛髮、纖維、血液等現場證據。

因應科技發展以及社會對多方位人才的渴求，團隊為本屆營隊特別開發多項個人競爭力提升課程，如領導力培養、時間管理、升學及職涯規畫、新科技在鑑識科學中的應用等。

李昌鈺將率鑑識中心專業團隊，引導學員從法醫鑑識科學入門，建立偵查犯罪的基本概念，到實例調查演練，體驗從蛛絲馬跡，尋求真相的成就感，培養邏輯推理能力，奠定未來成功基礎。

課程之餘，也安排多樣活動，幫助學員快速熟悉彼此並增强團隊合作能力。紐海文大學負責學員食宿服務，校園巡警也提供24小時安全保障。結業式，所有學員都可獲得修習證書。李昌鈺亦設立科學營獎學金和獎狀給表現優異者以資鼓勵。

因許多畢業學員積極推薦身邊親友參加，今年營隊特設舊生推薦優惠，同時還有早鳥價、多人同行價及世界日報訂戶尊享價等優惠方案。早鳥價截止日期為5月1日中午12時。

本屆科學營開放給15至25歲年輕學子，為保證教學品質，只公開招收40名，額滿即止。報名電話(718)746-8889分機6361；或電郵[email protected]。更多詳情，可關注臉書粉絲專頁：World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營。

活動海報。(主辦單位提供)
活動海報。(主辦單位提供)

李昌鈺 升學 臉書

上一則

史島華人美甲店遭竊 警公布嫌犯圖像

下一則

市府各部門預算 擬再砍4%

延伸閱讀

2023 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 火熱開營中

2023 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 火熱開營中
華裔高中生 代表德拉瓦參加全國科學營

華裔高中生 代表德拉瓦參加全國科學營
紐約團友會台灣暑期夏令營活動開始報名

紐約團友會台灣暑期夏令營活動開始報名
2023 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 火熱開營中

2023 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 火熱開營中
赴台教學 僑委會海外青年英語服務營報名

赴台教學 僑委會海外青年英語服務營報名

熱門新聞

(取自ABC推特)

34項重罪指控 川普拒認罪

2023-04-04 15:13
紐約植物園含苞待放的「屍花」。(取自紐約植物園網站)

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

2023-04-03 07:57
皇后區長理查茲於可樂娜廣場宣布對公共垃圾箱CITIBIN投入使用。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區可樂娜、法拉盛 小販境遇兩樣情

2023-03-29 06:55
紐約市職業技術高中，性別不平均現象惹議。(美聯社)

「難辦畢業舞會」最大學區紐約市 性別比最失衡

2023-03-29 07:46
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

2023-04-02 13:10
亞當斯宣布推出一站式市府資源和服務網站「MyCity」平台。(市長辦公室提供)

申請福利 紐約市府一站式服務上線

2023-03-30 07:57

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人