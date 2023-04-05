普及法律知識 三江慈善公所社區定期辦講座

律師吳聖洋(說話者)律師為三江公所成員講解機構運作方面的法律問題。(記者許君達╱攝影)

美東紐約三江慈善公所近日舉辦法律知識講座，邀請愛法律師事務所的律師吳聖洋，為公所理事會成員講解非營利機構合規性運作相關問題；未來公所將定期邀請合作律師，開展系列法律知識講座和諮詢，免費為民眾及社區服務。

三江公所主席包榮剛介紹，公所計畫為會員和社區開展一系列的普法服務，包括專題講座和公益諮詢。律師吳聖洋的講座為整個系列的第一講，作為內部的試運行，先面向公所理事，未來會推向社區。他表示，在美國工作和生活，瞭解一些基本的法律常識非常重要，既能為自己維權，也能避免不慎惹到麻煩，而很多華人 又有語言上的障礙，將更需要通曉中英雙語的專業人士作為橋梁。

吳聖洋是美國微信 用戶聯合會(U.S. WeChat Users Alliance)的發起人之一，熱心華人社區公益項目，對非營利機構運作和財務合規方面經驗豐富，在當天的講座中，他為公所的合規化運營給出了詳盡的指導意見。除他之外，未來公所還會邀請民事、商業、移民、維權等領域的華人律師前來開展講座。

包榮剛說，此次講座順利進行後，計畫以每月一次的頻率邀請華人律師開講，並且在條件允許的情況下，每周邀請律師為社區華人開展免費法律諮詢服務。目前計畫參與合作的有深耕紐約華人社區的愛法律師事務所和愛德華古奇律師樓。「公所有足夠的場地和空間，歡迎所有社區居民帶著問題前來。」

目前，三江公所的官方網站正在搭建中，法律講座和諮詢的日程將提前發布在會員微信群中，同時也會以布告的形式張貼在公所門外。地址在曼哈頓華埠 地威臣街(Division St.)25號。